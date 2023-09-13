https://ria.ru/20230913/kurs-1896057322.html
Курс доллара поднялся выше 96 рублей
Курс доллара поднялся выше 96 рублей - РИА Новости, 13.09.2023
Курс доллара поднялся выше 96 рублей
Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:29
2023-09-13T11:29
2023-09-13T12:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. Так, к 11:00 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,33 рубля — до 96,27.Евро при этом прибавляет 1,46 рубля, поднимаясь до 103,42.Юань дорожает на 22 копейки, до 13,21 рубля. В начале дня доллар опускался до 94,46 рубля, евро — до 101,7, а юань — до 12,94. По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, эти позиции не выглядят устойчивыми, поскольку нет четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей. Сейчас, полагает эксперт, на рынке ожидают сохранения волатильности, и риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся выше 96 рублей
Рубль снижается, доллар торгуется выше 96 рублей, евро превысил 103 рубля
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 11:00 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,33 рубля — до 96,27.
Евро при этом прибавляет 1,46 рубля, поднимаясь до 103,42.
Юань дорожает на 22 копейки, до 13,21 рубля.
В начале дня доллар опускался до 94,46 рубля, евро — до 101,7, а юань — до 12,94.
По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, эти позиции не выглядят устойчивыми, поскольку нет четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей. Сейчас, полагает эксперт, на рынке ожидают сохранения волатильности, и риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.
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