Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара поднялся выше 96 рублей - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:29 13.09.2023 (обновлено: 12:05 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kurs-1896057322.html
Курс доллара поднялся выше 96 рублей
Курс доллара поднялся выше 96 рублей - РИА Новости, 13.09.2023
Курс доллара поднялся выше 96 рублей
Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:29
2023-09-13T12:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. Так, к 11:00 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,33 рубля — до 96,27.Евро при этом прибавляет 1,46 рубля, поднимаясь до 103,42.Юань дорожает на 22 копейки, до 13,21 рубля. В начале дня доллар опускался до 94,46 рубля, евро — до 101,7, а юань — до 12,94. По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, эти позиции не выглядят устойчивыми, поскольку нет четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей. Сейчас, полагает эксперт, на рынке ожидают сохранения волатильности, и риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_3f03984a426aa4ce5b1e9bb57071a678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся выше 96 рублей

Рубль снижается, доллар торгуется выше 96 рублей, евро превысил 103 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют
Девушка возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Девушка возле пункта обмена валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи.
Так, к 11:00 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,33 рубля — до 96,27.
Евро при этом прибавляет 1,46 рубля, поднимаясь до 103,42.
Юань дорожает на 22 копейки, до 13,21 рубля.
В начале дня доллар опускался до 94,46 рубля, евро — до 101,7, а юань — до 12,94.
По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, эти позиции не выглядят устойчивыми, поскольку нет четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей. Сейчас, полагает эксперт, на рынке ожидают сохранения волатильности, и риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 июня 2017 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ
10 сентября, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала