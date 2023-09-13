https://ria.ru/20230913/kurs-1896057322.html

Курс доллара поднялся выше 96 рублей

Курс доллара поднялся выше 96 рублей - РИА Новости, 13.09.2023

Курс доллара поднялся выше 96 рублей

Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:29

2023-09-13T11:29

2023-09-13T12:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попыток роста в начале сегодняшних торгов, следует из данных Московской биржи. Так, к 11:00 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,33 рубля — до 96,27.Евро при этом прибавляет 1,46 рубля, поднимаясь до 103,42.Юань дорожает на 22 копейки, до 13,21 рубля. В начале дня доллар опускался до 94,46 рубля, евро — до 101,7, а юань — до 12,94. По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, эти позиции не выглядят устойчивыми, поскольку нет четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей. Сейчас, полагает эксперт, на рынке ожидают сохранения волатильности, и риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия