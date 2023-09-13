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Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска - РИА Новости, 13.09.2023
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска
Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:08
2023-09-13T05:08
2023-09-13T08:28
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои архивы, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления". "Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером того, что оно (наступление) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство", - сказал Гагин. Он добавил, что в Купянске "остался некий оперативный состав, который находится пока там". Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о продвижении российских войск на Купянском направлении. Последний раз в министерстве сообщали, что за сутки 7-8 сентября "на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю".
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россия, донецкая народная республика, ян гагин, служба безопасности украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Служба безопасности Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска
Гагин сообщил о бегстве сотрудников СБУ из Купянска из-за наступления ВС России
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои архивы, сообщил в интервью
РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
"Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером того, что оно (наступление) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство", - сказал Гагин.
Он добавил, что в Купянске "остался некий оперативный состав, который находится пока там".
Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о продвижении российских войск на Купянском направлении. Последний раз в министерстве сообщали, что за сутки 7-8 сентября "на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю".
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