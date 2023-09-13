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Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 13.09.2023 (обновлено: 08:28 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска - РИА Новости, 13.09.2023
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска
Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:08
2023-09-13T08:28
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ян гагин
служба безопасности украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои архивы, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления". "Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером того, что оно (наступление) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство", - сказал Гагин. Он добавил, что в Купянске "остался некий оперативный состав, который находится пока там". Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о продвижении российских войск на Купянском направлении. Последний раз в министерстве сообщали, что за сутки 7-8 сентября "на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю".
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html
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россия, донецкая народная республика, ян гагин, служба безопасности украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Служба безопасности Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска

Гагин сообщил о бегстве сотрудников СБУ из Купянска из-за наступления ВС России

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКупянск
Купянск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои архивы, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
"Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером того, что оно (наступление) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство", - сказал Гагин.
Он добавил, что в Купянске "остался некий оперативный состав, который находится пока там".
Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о продвижении российских войск на Купянском направлении. Последний раз в министерстве сообщали, что за сутки 7-8 сентября "на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинСлужба безопасности УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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