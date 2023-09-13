https://ria.ru/20230913/kuba-1895906492.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу осенью - РИА Новости, 13.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:00
2023-09-13T07:00
2023-09-13T07:00
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туризм
куба
варадеро
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ассоциация туроператоров россии (атор)
nordwind airlines
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе осенью, сообщает АТОР.В октябре отдохнуть на Карибах можно по летним ценам. Недельный тур в Варадеро с вылетом до 20 октября с проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено" стоит от 235 тысяч рублей на двоих. За "пятерку" придется доплатить еще 30 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Кайо-Коко выйдет дешевле на десять, а то и 20 тысяч рублей. Похожие суммы придется отдать за комбинированные туры, из которых пару дней приходится на Гавану.В ноябре на карибском направлении начинается высокий сезон, и тарифы в отелях вырастут на пять-десять процентов, рассказали участники рынка.Добраться до Острова свободы из РФ можно как чартерных, так и регулярных рейсах. Из Москвы на курорты Варадеро и Кайо-Коко по заказу летает Nordwind Airlines. Блоки мест на этих рейсах выкупают несколько крупных туроператоров.Регулярные рейсы из столицы в Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" с частотой три раза в неделю. С конца декабря перевозчик откроет прямые перелеты в Гавану.С июня между столицами один раз в две недели летает венесуэльская авиакомпания Conviasa. Блоки мест на этом маршруте также есть у нескольких туроператоров.
https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, куба, варадеро, гавана, ассоциация туроператоров россии (атор), nordwind airlines, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Куба, Варадеро, Гавана, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Nordwind Airlines, туристы
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу осенью
АТОР: стоимость путевок на Кубу осенью начинается от 235 тысяч рублей на двоих