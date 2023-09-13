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Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/krym-1896001916.html
Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым
Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым - РИА Новости, 13.09.2023
Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым
Киевский режим пытается атаковать объекты в Крыму каждый день, но успеха достичь не может, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:05
2023-09-13T07:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
севастополь
ян гагин
вооруженные силы украины
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается атаковать объекты в Крыму каждый день, но успеха достичь не может, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Попытки противника атаковать Крым и Севастополь, севастопольскую военно-морскую базу и какие-то объекты в Крыму, они не прекращаются ежедневно. Вот, буквально недавно были уничтожены разведгруппы противника, передвигавшиеся на катерах, которые шли к Крыму. То есть здесь тактика уже отработана: противник обнаруживается на дальних подступах и уничтожается. То же самое касается и беспилотников, и попыток атак, собственно говоря, с воздуха с помощью ракет, ракетного оружия", - рассказал Гагин. Он отметил, что на сегодняшний день на фронте наиболее горячим на юге остается направление запорожского участка, в частности, в районе Работино. "Там противник сосредоточил большое количество техники, пытается прорваться через Работино к мелитопольской трассе, которая дальше идет в Крым. Для них это было бы большим успехом перерезать подобную артерию. Но при этом, опять же, (ВСУ) терпят постоянное поражение, ввиду того что очень активно работает наша авиация и артиллерия", - отметил советник врио ДНР. По словам Гагина, огневой контакт на этих участках фронта происходит достаточно редко, потому что противник даже не доходит до наших позиций. "То есть чаще всего он, пересекая серую зону, несет потери и отступает", - уточнил он.
https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, севастополь, ян гагин, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Севастополь, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Безопасность
Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым

Гагин: Киев пытается атаковать Крым каждый день, но безуспешно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоец добровольческого отряда
Боец добровольческого отряда - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Боец добровольческого отряда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается атаковать объекты в Крыму каждый день, но успеха достичь не может, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"Попытки противника атаковать Крым и Севастополь, севастопольскую военно-морскую базу и какие-то объекты в Крыму, они не прекращаются ежедневно. Вот, буквально недавно были уничтожены разведгруппы противника, передвигавшиеся на катерах, которые шли к Крыму. То есть здесь тактика уже отработана: противник обнаруживается на дальних подступах и уничтожается. То же самое касается и беспилотников, и попыток атак, собственно говоря, с воздуха с помощью ракет, ракетного оружия", - рассказал Гагин.
Он отметил, что на сегодняшний день на фронте наиболее горячим на юге остается направление запорожского участка, в частности, в районе Работино.
"Там противник сосредоточил большое количество техники, пытается прорваться через Работино к мелитопольской трассе, которая дальше идет в Крым. Для них это было бы большим успехом перерезать подобную артерию. Но при этом, опять же, (ВСУ) терпят постоянное поражение, ввиду того что очень активно работает наша авиация и артиллерия", - отметил советник врио ДНР.
По словам Гагина, огневой контакт на этих участках фронта происходит достаточно редко, потому что противник даже не доходит до наших позиций. "То есть чаще всего он, пересекая серую зону, несет потери и отступает", - уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСевастопольЯн ГагинВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасность
 
 
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