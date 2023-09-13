https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты

"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты - РИА Новости, 13.09.2023

"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты

Телефонные мошенники все чаще толкают россиян на серьезные преступления. На удочку аферистов попадаются самые разные люди. Какую тактику используют "кукловоды"... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:02

украина

воронежская область

россошь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

сбербанк россии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Виктор Званцев, Валерий Пастухов. Телефонные мошенники все чаще толкают россиян на серьезные преступления. На удочку аферистов попадаются самые разные люди. Какую тактику используют "кукловоды" и кто в зоне риска — в материале РИА Новости.Злой умыселВ начале августа в Воронежской области задержали 24-летнюю Ольгу Подунову, учительницу истории из города Россошь. По версии следствия, она бросила в здание военкомата самодельный коктейль Молотова. Пламя сразу потушили, а поджигательницу задержали охранники. При обыске у нее нашли еще одну бутылку с горючей смесью."Мы были в шоке, когда узнали о случившемся, — говорит Александр (имя несовершеннолетнего изменено), ученик школы, где преподавала Подунова. — Ольга Алексеевна казалась очень адекватной. Поступок выглядит еще более странным с учетом того, что она никогда не осуждала действия российской армии".Напротив, педагог открыто высказывалась в поддержку СВО. Была на хорошем счету у руководства и местных чиновников. Теперь в отношении Ольги возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и по решению суда отправили ее под домашний арест.На допросе Подунова заявила, что действовала по указанию неких "специалистов Центробанка". По телефону учительницу уверили, что с ее счетом проводят подозрительные манипуляции. Попросили помощь в задержании преступников. Те, по словам "сотрудников банка", прятались в военкомате, который необходимо поджечь.Правду ли говорит Ольга, предстоит выяснить следователям. Воронежские власти сразу после ЧП призвали жителей "не верить телефонным незнакомцам, сохранять рассудительность и о подозрительных звонках сразу сообщать полиции".От кредита до поджогаВ МВД констатируют: телефонные мошенники активизировались."Они не только похищают деньги россиян, но и вовлекают людей в совершение диверсий и террористических актов, — объясняют в Министерстве внутренних дел. — Как правило, аферисты начинают разговор, используя стандартные схемы: сообщают о подозрительных переводах со счетов собеседников или попытках взять на их имя кредит".Почувствовав, что жертва попала на крючок, преступники первым делом принуждают перевести все деньги на "безопасный" счет или оформить кредит. Порой добиваются и того, и другого. Однако это лишь прелюдия."Затем мошенники толкают людей на реальное преступление, — продолжают полицейские. — Сообщают, что украденные деньги можно вернуть, либо предлагают отомстить "похитителям" и оказать помощь в их поимке. Если это не срабатывает, просто угрожают неприятностями или даже убийством родных".Молодежь или пенсионерыПо словам эксперта по кибербезопасности Игоря Бедерова, для вербовки используют четыре основных направления: деньги, идеология, эгоизм и угрозы. Порой они переплетаются, и от идеологии кураторы могут легко перейти к шантажу."С учетом распространенности различных групп в соцсетях и мессенджерах у вербовщиков есть отличная возможность по комментариям и обсуждениям выявлять так называемых сочувствующих Украине лиц, — говорит Бедеров. — Сотрудничество начинают с простых заданий. Затем переходят к более сложным, например, к поджогам".Одни готовы делать это бесплатно, другие — за материальное вознаграждение. По мнению МВД, большинство потерпевших — пожилые люди, которых "рассматривают как расходный материал для создания информационных поводов". Однако Бедеров считает, что к диверсии гораздо проще подтолкнуть молодых людей, нежели пенсионеров."Средний возраст жертвы — примерно от 13 и до 23 лет, — уточняет эксперт. — В это время сильно развит юношеский максимализм, поэтому подростки и молодые люди гораздо проще поддаются психологической обработке".Как работают кол-центрыПо данным МВД, практически все телефонные атаки совершаются с территории Украины."Таким образом, те, кто стоят у истоков аферы, убивают двух зайцев, — рассказывает действующий сотрудник уголовного розыска. — Во-первых, получают личную материальную выгоду. Суммы порой доходят до нескольких миллионов рублей. Во-вторых, пытаются посеять в стране панику".Схему работы мошенников раскрыли в апреле 2022-го, когда сотрудники Росгвардии обнаружили в Бердянске заброшенный офис кол-центра. Там осталась вся техническая документация преступников, в том числе инструкции по набору персонала и обману россиян.Все начиналось с "холодных" звонков по купленной на черном рынке базе. Обычно эту работу доверяли новичкам, в чью задачу входил поиск "податливого клиента".Затем в дело вступал "клоузер" — так мошенники называли тех, кто завершает сделку. Он представлялся управляющим банка, офицером МВД или ФСБ. Его цель — подтолкнуть к конкретным действиям: и к переводу денег, и к терроризму, в том числе к поджогам.Для обмана россиян придумали более 150 сценариев разговора. Каждый подстраивался под психологию конкретного человека. Так, скрипт для сомневающихся назывался "ломаем заборы". Мошенник должен был давить на жертву, загружая информацией и не позволяя опомниться.Только в одном таком кол-центре работало до 300 сотрудников в сменном режиме. В день обзванивали около пяти тысяч человек. Начиная с июля 2021-го злоумышленники похитили более 300 миллионов рублей. По оценке экспертов Сбербанка, подобных кол-центров на Украине в ближайшее время станет только больше.Общая ответственностьВ таких условиях наиболее действенный метод борьбы — профилактика, считают представители МВД. "И здесь ответственность лежит не только на государстве, но и на самих гражданах, — отмечает полицейский. — О телефонных "разводах" и так говорят по радио, телевидению и в интернете, крутят в общественном транспорте социальные ролики. Однако этого мало. Важно донести до пожилых родителей: если звонят "из банка" или "ФСБ", лучше сразу положить трубку и не вступать ни в какие диалоги. Хорошие психологи на другом конце провода найдут любую возможность зацепить человека".По мнению сотрудника правоохранительных органов, "внушаемы в той или иной степени абсолютно все". Это подтверждают случаи, когда в сеть аферистов попадались финансово грамотные специалисты.Добавим, что, согласно российским законам, любая атака на военные и стратегически важные объекты расценивается как диверсия или теракт. Преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Так, например, в апреле 2023-го за поджог военкомата в Челябинской области, совершенный еще осенью прошлого года, двоих мужчин по статье "Теракт" приговорили к 19 годам лишения свободы. А зимой жителя ХМАО за аналогичное преступление осудили на 12 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

https://ria.ru/20230106/rodoslovnaya-1835232446.html

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россошь

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

украина, воронежская область, россошь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, сбербанк россии