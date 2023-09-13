https://ria.ru/20230913/krasukha-1896118561.html
В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации
В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023
В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации
Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:57
2023-09-13T14:57
2023-09-13T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красуха-4
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств ПВО, следует из опубликованного в среду в официальном Telegram-канале Минобороны России видео. По словам начальника станции помех с позывным "Шмель", программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" позволяют на расстоянии до 150 километров обнаруживать, идентифицировать и брать на сопровождение все виды воздушных целей, которые могут применяться противником. "Если попросту сказать, принцип действия заключается в том, что самолеты или баллистические ракеты, которые идут вне зоны обнаружения радаров противовоздушной обороны - мы воздействуем программно-аппаратными средствами своего комплекса на их бортовую радиолокационную станцию, вынуждая их подняться выше, уже в зону, так сказать, огневого контакта наших ПВО, наших коллег, которые их достаточно успешно сбивают", - сообщил "Шмель". Он подчеркнул, что на протяжении всей специальной военной операции комплекс доказывает свою эффективность.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Начальник станции помех о боевой работе расчета комплекса "Красуха-С4"
Начальник станции помех о боевой работе расчета комплекса "Красуха-С4"
2023-09-13T14:57
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красуха-4
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красуха-4
В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации
Комплексы РЭБ "Красуха-С4" выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата ПВО