https://ria.ru/20230913/krasukha-1896118561.html

В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации

В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023

В Минобороны рассказали о работе комплексов "Красуха" в зоне спецоперации

Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:57

2023-09-13T14:57

2023-09-13T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красуха-4

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" в ходе спецоперации постановкой помех выдавливают авиацию и ракеты ВСУ в зоны перехвата российских средств ПВО, следует из опубликованного в среду в официальном Telegram-канале Минобороны России видео. По словам начальника станции помех с позывным "Шмель", программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" позволяют на расстоянии до 150 километров обнаруживать, идентифицировать и брать на сопровождение все виды воздушных целей, которые могут применяться противником. "Если попросту сказать, принцип действия заключается в том, что самолеты или баллистические ракеты, которые идут вне зоны обнаружения радаров противовоздушной обороны - мы воздействуем программно-аппаратными средствами своего комплекса на их бортовую радиолокационную станцию, вынуждая их подняться выше, уже в зону, так сказать, огневого контакта наших ПВО, наших коллег, которые их достаточно успешно сбивают", - сообщил "Шмель". Он подчеркнул, что на протяжении всей специальной военной операции комплекс доказывает свою эффективность.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник станции помех о боевой работе расчета комплекса "Красуха-С4" Начальник станции помех о боевой работе расчета комплекса "Красуха-С4" 2023-09-13T14:57 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красуха-4