Глава Sputnik Молдова хочет эвакуировать кота из Кишинева
Депортированный глава Sputnik Молдова хочет эвакуировать кота из Кишинева
© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что планирует эвакуировать оставшегося во "враждебной" Молдавии кота.
Ранее Денисов заявлял, что власти Молдавии, депортировавшие журналиста в среду утром, не дали ему никакого времени на сборы. Денисову пришлось оставить в квартиру все вещи, деньги и даже любимого кота.
"Мы своих не бросаем. Будет разработана операция по его эвакуации с, получается, враждебной территории", - рассказал Денисов РИА Новости по приезде в Москву.
Ранее он же сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Денисов пояснял, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".
Ситуацию прокомментировал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.