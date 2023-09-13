https://ria.ru/20230913/kosmos-1896014277.html
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин
Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:42
2023-09-13T08:42
2023-09-13T08:50
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект", - сказал Путин.Он выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин
Путин заявил Ким Чен Ыну, что Россия гордится развитием космической отрасли
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций