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Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
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08:42 13.09.2023 (обновлено: 08:50 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kosmos-1896014277.html
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин
Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:42
2023-09-13T08:50
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект", - сказал Путин.Он выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html
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россия, кндр (северная корея), владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин
Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин

Путин заявил Ким Чен Ыну, что Россия гордится развитием космической отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
08:30
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Владимир Путин
 
 
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