https://ria.ru/20230913/kosmos-1896014277.html

Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин

Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023

Россия гордится развитием космической отрасли, заявил Путин

Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:42

2023-09-13T08:42

2023-09-13T08:50

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия гордится тем, как развивается космическая отрасль в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект", - сказал Путин.Он выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), владимир путин