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Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят
Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят - РИА Новости, 13.09.2023
Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят
Два российских военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, полностью восстановят, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:00
2023-09-13T14:00
2023-09-13T15:03
севастополь
специальная военная операция на украине
киев
белгородская область
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два российских военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, полностью восстановят, сообщили в Минобороны."Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — отметили в ведомстве.По данным министерства, сегодня ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.Днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что на Севморзаводе потушили пожар после ночной атаки ВСУ. По предварительным данным, в результате украинского удара пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести. Развожаев добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет по "понятным причинам".ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html
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севастополь, киев, белгородская область, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Киев, Белгородская область, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят
Минобороны восстановит два корабля, поврежденных при атаке ВСУ на Севастополь