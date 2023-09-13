https://ria.ru/20230913/korabli-1896097796.html

Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят

Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят - РИА Новости, 13.09.2023

Два военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, восстановят

Два российских военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, полностью восстановят, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:00

2023-09-13T14:00

2023-09-13T15:03

севастополь

специальная военная операция на украине

киев

белгородская область

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два российских военных корабля, поврежденных при ударе ВСУ по Севастополю, полностью восстановят, сообщили в Минобороны."Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — отметили в ведомстве.По данным министерства, сегодня ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.Днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что на Севморзаводе потушили пожар после ночной атаки ВСУ. По предварительным данным, в результате украинского удара пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести. Развожаев добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет по "понятным причинам".ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html

https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html

севастополь

киев

белгородская область

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севастополь, киев, белгородская область, михаил развожаев, вооруженные силы украины