https://ria.ru/20230913/konkurs-1896137693.html

Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы

Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы - РИА Новости, 13.09.2023

Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы

Награждение молодых ученых повышает планку качества исследований, а поддержка научных инициатив является одной из приоритетных задач РАО, заявил вице-президент... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:50

2023-09-13T15:50

2023-09-13T15:50

год педагога и наставника

общество

виктор басюк

российская академия образования

ольга васильева

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Награждение молодых ученых повышает планку качества исследований, а поддержка научных инициатив является одной из приоритетных задач РАО, заявил вице-президент Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк. "Выбирая для награждения медалью лучшие результаты молодых ученых и делая эти результаты достоянием общественности, Академия стремится повысить планку качества исследовательских работ, научных работ в сфере образования, ее актуальности, практической востребованности в формате диссертационных исследований... Поддержка научных инициатив и начинаний молодых ученых в сфере образования - одна из приоритетных задач РАО, как государственной академии", - заявил Басюк на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Конкурс молодых ученых РАО в области наук об образовании стал для России традиционным - оно проводится восьмой раз, сказал вице-президент РАО. Организаторы стремятся привлечь активных, амбициозных молодых исследователей, аспирантов, докторантов, практикующих специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования. Также Басюк отметил, что конкурс в этом году имеет особое значение: он проходит в год 80-летия Российской академии образования. Академия обобщает опыт лучших педагогов страны, подчеркнул он. В этом году в положение о конкурсе были внесены несколько изменений, сообщил председатель Совета молодых ученых Российской академии образования Никита Краснощеков. Конкурс будет проводиться в два этапа: на первом этапе работает экспертная комиссия, а на втором - экспертный совет. Принять участие смогут как одиночные кандидаты, так и научный коллектив до пяти человек. Кроме того, утвердили возрастной ценз до 35 лет включительно, а также наличие у конкурсантов гражданства РФ. Также перечень номинаций будет утверждаться ежегодно. "У нас была проведена большая работа в Совете молодых ученых: мы проголосовали за семь номинаций и представили результаты голосования президенту РАО Ольге Васильевой. Мы отобрали из более чем 60 направленных нам предложений от научных центров РАО, от педагогических вузов, от классических университетов с педагогической направленностью", - добавил он. В октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктор басюк, российская академия образования, ольга васильева, сн_образование, социальный навигатор