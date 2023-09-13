https://ria.ru/20230913/konkurs-1896137693.html
Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы
Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы - РИА Новости, 13.09.2023
Басюк: конкурс молодых ученых поддерживает научные инициативы
Награждение молодых ученых повышает планку качества исследований, а поддержка научных инициатив является одной из приоритетных задач РАО, заявил вице-президент... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:50
2023-09-13T15:50
2023-09-13T15:50
год педагога и наставника
общество
виктор басюк
российская академия образования
ольга васильева
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Награждение молодых ученых повышает планку качества исследований, а поддержка научных инициатив является одной из приоритетных задач РАО, заявил вице-президент Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк. "Выбирая для награждения медалью лучшие результаты молодых ученых и делая эти результаты достоянием общественности, Академия стремится повысить планку качества исследовательских работ, научных работ в сфере образования, ее актуальности, практической востребованности в формате диссертационных исследований... Поддержка научных инициатив и начинаний молодых ученых в сфере образования - одна из приоритетных задач РАО, как государственной академии", - заявил Басюк на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Конкурс молодых ученых РАО в области наук об образовании стал для России традиционным - оно проводится восьмой раз, сказал вице-президент РАО. Организаторы стремятся привлечь активных, амбициозных молодых исследователей, аспирантов, докторантов, практикующих специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования. Также Басюк отметил, что конкурс в этом году имеет особое значение: он проходит в год 80-летия Российской академии образования. Академия обобщает опыт лучших педагогов страны, подчеркнул он. В этом году в положение о конкурсе были внесены несколько изменений, сообщил председатель Совета молодых ученых Российской академии образования Никита Краснощеков. Конкурс будет проводиться в два этапа: на первом этапе работает экспертная комиссия, а на втором - экспертный совет. Принять участие смогут как одиночные кандидаты, так и научный коллектив до пяти человек. Кроме того, утвердили возрастной ценз до 35 лет включительно, а также наличие у конкурсантов гражданства РФ. Также перечень номинаций будет утверждаться ежегодно. "У нас была проведена большая работа в Совете молодых ученых: мы проголосовали за семь номинаций и представили результаты голосования президенту РАО Ольге Васильевой. Мы отобрали из более чем 60 направленных нам предложений от научных центров РАО, от педагогических вузов, от классических университетов с педагогической направленностью", - добавил он. В октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор басюк, российская академия образования, ольга васильева, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Виктор Басюк, Российская академия образования, Ольга Васильева, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Награждение молодых ученых повышает планку качества исследований, а поддержка научных инициатив является одной из приоритетных задач РАО, заявил вице-президент Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.
"Выбирая для награждения медалью лучшие результаты молодых ученых и делая эти результаты достоянием общественности, Академия стремится повысить планку качества исследовательских работ, научных работ в сфере образования, ее актуальности, практической востребованности в формате диссертационных исследований... Поддержка научных инициатив и начинаний молодых ученых в сфере образования - одна из приоритетных задач РАО, как государственной академии", - заявил Басюк на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Конкурс молодых ученых РАО в области наук об образовании стал для России традиционным - оно проводится восьмой раз, сказал вице-президент РАО. Организаторы стремятся привлечь активных, амбициозных молодых исследователей, аспирантов, докторантов, практикующих специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования. Также Басюк отметил, что конкурс в этом году имеет особое значение: он проходит в год 80-летия Российской академии образования. Академия обобщает опыт лучших педагогов страны, подчеркнул он.
В этом году в положение о конкурсе были внесены несколько изменений, сообщил председатель Совета молодых ученых Российской академии образования Никита Краснощеков. Конкурс будет проводиться в два этапа: на первом этапе работает экспертная комиссия, а на втором - экспертный совет. Принять участие смогут как одиночные кандидаты, так и научный коллектив до пяти человек. Кроме того, утвердили возрастной ценз до 35 лет включительно, а также наличие у конкурсантов гражданства РФ. Также перечень номинаций будет утверждаться ежегодно.
"У нас была проведена большая работа в Совете молодых ученых: мы проголосовали за семь номинаций и представили результаты голосования президенту РАО Ольге Васильевой. Мы отобрали из более чем 60 направленных нам предложений от научных центров РАО, от педагогических вузов, от классических университетов с педагогической направленностью", - добавил он.
В октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии.