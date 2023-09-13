https://ria.ru/20230913/konkurs-1896103557.html

Участники конкурса "Лидеры России" проработают проект НОК "БИМ"

Участники конкурса "Лидеры России" проработают проект НОК "БИМ" - РИА Новости, 13.09.2023

Участники конкурса "Лидеры России" проработают проект НОК "БИМ"

Участники пятого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" от Ивановской области приступили к выполнению заданий регионального этапа, по поручению главы... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:24

2023-09-13T14:24

2023-09-13T14:24

ивановская область

станислав воскресенский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893160449_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_ae3532f5176369b61ed1412c873186fd.jpg

ИВАНОВО, 13 сен - РИА Новости. Участники пятого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" от Ивановской области приступили к выполнению заданий регионального этапа, по поручению главы региона Станислава Воскресенского они проработают проект создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура" (НОК "БИМ"), сообщает пресс-служба облправительства. Молодым управленцам поставлена задача определить портрет потенциального индустриального партнера НОК "БИМ" и с его позиций разработать предложения по сотрудничеству с кампусом в научно-технологических и образовательных программах по одному из направлений специализации. Сотрудничество должно быть направлено не только на решение локальных вызовов, но и обеспечить интеграцию научных исследований и разработок на межрегиональном и международном уровне. "Сейчас важной вехой становится поднятие на новый уровень качества нашего высшего образования, потому что когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится так называемая "экономика знаний", высокопроизводительная экономика, в которой зарплаты выше. Другая цель – перезапуск знакового для города пространства – центра Иванова. Проект нового научно-образовательного пространства на БИМе рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – приводятся в сообщении слова Воскресенского. Глава региона отметил, что кампус БИМ позволит не только повысить уровень высшего образования, но и развивать прикладные исследования на стыке наук, востребованные в реальном секторе экономики. В пресс-службе напомнили, что ранее в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура". В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. В студгородке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся общежития для 2,5 тысяч студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой. В рамках проекта БИМ уже сейчас университеты совместно с бизнесом разработали междисциплинарные образовательные программы, которые позволят выстраивать качественно новую экономику Ивановской области с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. Первые 45 студентов и магистрантов из четырех вузов области с 1 сентября приступили к обучению, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230905/avtokran-1894247538.html

https://ria.ru/20230829/ivanovskayaoblast-1892873444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, россия