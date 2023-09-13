https://ria.ru/20230913/konflikt-1896214748.html

США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях

США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях - РИА Новости, 13.09.2023

США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях

США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:35

2023-09-13T21:35

2023-09-13T23:48

в мире

украина

вашингтон (штат)

киев

джон кирби

специальная военная операция на украине

сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.При этом чиновник перечислил условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Кирби указал вывод российских войск, уважение суверенитета Украины и успехи последней в возвращении потерянных территорий.Ранее в среду журнал Foreign Affairs опубликовал в статью, в которой говорится, что политические круги в Европе и Соединенных Штатов ставят под сомнение долгосрочную поддержку киевских властей. Как отметили авторы материала, если ЕС откажется оказывать необходимую помощь, то у Украины останется "прочный фундамент в лице США". В то же время потеря поддержки со стороны Вашингтона имела бы более драматичные последствия, поскольку все военные обязательства американцев перед бывшей советской республикой соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза перед ней же, резюмировало издание.

https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, джон кирби, сша, евросоюз