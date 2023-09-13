https://ria.ru/20230913/konflikt-1896214748.html
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях - РИА Новости, 13.09.2023
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях
США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:35
2023-09-13T21:35
2023-09-13T23:48
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
джон кирби
специальная военная операция на украине
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.При этом чиновник перечислил условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Кирби указал вывод российских войск, уважение суверенитета Украины и успехи последней в возвращении потерянных территорий.Ранее в среду журнал Foreign Affairs опубликовал в статью, в которой говорится, что политические круги в Европе и Соединенных Штатов ставят под сомнение долгосрочную поддержку киевских властей. Как отметили авторы материала, если ЕС откажется оказывать необходимую помощь, то у Украины останется "прочный фундамент в лице США". В то же время потеря поддержки со стороны Вашингтона имела бы более драматичные последствия, поскольку все военные обязательства американцев перед бывшей советской республикой соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза перед ней же, резюмировало издание.
https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
вашингтон (штат)
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), киев, джон кирби, сша, евросоюз
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, США, Евросоюз
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях
США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях