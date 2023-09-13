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США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 13.09.2023 (обновлено: 23:48 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896214748.html
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях - РИА Новости, 13.09.2023
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях
США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:35
2023-09-13T23:48
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
джон кирби
специальная военная операция на украине
сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.При этом чиновник перечислил условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Кирби указал вывод российских войск, уважение суверенитета Украины и успехи последней в возвращении потерянных территорий.Ранее в среду журнал Foreign Affairs опубликовал в статью, в которой говорится, что политические круги в Европе и Соединенных Штатов ставят под сомнение долгосрочную поддержку киевских властей. Как отметили авторы материала, если ЕС откажется оказывать необходимую помощь, то у Украины останется "прочный фундамент в лице США". В то же время потеря поддержки со стороны Вашингтона имела бы более драматичные последствия, поскольку все военные обязательства американцев перед бывшей советской республикой соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза перед ней же, резюмировало издание.
https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
вашингтон (штат)
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, джон кирби, сша, евросоюз
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, США, Евросоюз
США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях

США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.
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При этом чиновник перечислил условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Кирби указал вывод российских войск, уважение суверенитета Украины и успехи последней в возвращении потерянных территорий.
Ранее в среду журнал Foreign Affairs опубликовал в статью, в которой говорится, что политические круги в Европе и Соединенных Штатов ставят под сомнение долгосрочную поддержку киевских властей.
Как отметили авторы материала, если ЕС откажется оказывать необходимую помощь, то у Украины останется "прочный фундамент в лице США". В то же время потеря поддержки со стороны Вашингтона имела бы более драматичные последствия, поскольку все военные обязательства американцев перед бывшей советской республикой соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза перед ней же, резюмировало издание.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)КиевДжон КирбиСШАЕвросоюз
 
 
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