https://ria.ru/20230913/konflikt-1896139946.html

США хотят заморозить конфликт на Украине, считают в Нидерландах

США хотят заморозить конфликт на Украине, считают в Нидерландах - РИА Новости, 13.09.2023

США хотят заморозить конфликт на Украине, считают в Нидерландах

США хотят заморозить конфликт на Украине, для России это неприемлемо, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил голландский правозащитник, создатель... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:58

2023-09-13T15:58

2023-09-13T15:58

специальная военная операция на украине

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ГААГА, 13 сен - РИА Новости. США хотят заморозить конфликт на Украине, для России это неприемлемо, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Думаю, что США хотят заморозить украинский конфликт, они стремятся к северокорейскому сценарию. Думаю, они уже приняли тот факт, что не смогут выиграть. Их цель - оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел. Однако мне кажется, что для России вариант замороженного конфликта неприемлем", - заявил де Йонге, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По мнению активиста, США, вероятно, надеются на такой исход, при котором границы Украины останутся там, где они есть сейчас. "Однако что будет, если США примут Украину в НАТО? Они вооружат Украину так, как никогда раньше, может даже снабдят ее ядерным оружием, кто знает. А для России это совершенно неприемлемо, это реальная угроза безопасности", - отметил правозащитник. Де Йонге считает, что достижение мира на Украине станет возможно только тогда, когда США будут готовы говорить с Россией. "На самом деле, это все большая война между РФ и США, территория Украины просто используется для боевых действий. На месте Украины могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна... Пока США не осознают, что они не единственная сверхдержава и должны пойти на переговоры, реального шанса на мир не появится", - заключил активист. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1895986258.html

https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895944722.html

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в мире, россия, украина, сша, нидерланды