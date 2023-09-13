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Херш назвал проблему, которая может привести США к войне с Россией
Херш назвал проблему, которая может привести США к войне с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
Херш назвал проблему, которая может привести США к войне с Россией
Проблемы в работе американской разведки могут привести к конфликту с Россией, предположил журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:42
2023-09-13T15:42
2023-09-13T17:23
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проблемы в работе американской разведки могут привести к конфликту с Россией, предположил журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."Если это не остановить, (это. — Прим. ред.) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет", — говорится в публикации.Американский журналист отметил, что уверенность Белого дома в успехе Киева в конфликте с Москвой может основываться на "безумно оптимистичных" докладах разведывательного управления Минобороны США (DIA).Херш добавил, что Вашингтон не получает "политически неудобные" разведданные.
https://ria.ru/20230818/ssha-1890727891.html
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в мире, россия, сша, сеймур херш, украина, министерство обороны сша, киев
В мире, Россия, США, Сеймур Херш, Украина, Министерство обороны США, Киев
Херш назвал проблему, которая может привести США к войне с Россией
Журналист Херш предрек конфликт РФ и США из-за работы американской разведки