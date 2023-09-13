https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине - РИА Новости, 13.09.2023
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:34
2023-09-13T15:34
2023-09-13T15:35
в мире
украина
оон
генеральная ассамблея оон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819274800_286:641:2787:2048_1920x0_80_0_0_4a12a155ac1cc871b0285de5a4ed47fa.jpg
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается.Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он прорывных решений или встреч по теме конфликта на Украине в ходе предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, Фрэнсис сказал: "Хочется надеяться, что разговор между ключевыми игроками ведется. Такова природа дипломатии – когда разговор прекращается, стороны начинают нервничать. Так что мы надеемся, что разговор продолжается"."Потому что он поддерживает перспективу создания возможностей для снижения температуры, так сказать, и для возвращения к полноценным переговорам с целью прекращения этих боевых действий. И мы надеемся, что они смогут прекратиться как можно скорее", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819274800_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_0a1573b0f8a1bc2a0e74a73103ca46f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Специальная военная операция на Украине
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
Глава ГА ООН Фрэнсис выразил надежду на продолжение диалога по Украине