Рейтинг@Mail.ru
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 13.09.2023 (обновлено: 15:35 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине - РИА Новости, 13.09.2023
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:34
2023-09-13T15:35
в мире
украина
оон
генеральная ассамблея оон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819274800_286:641:2787:2048_1920x0_80_0_0_4a12a155ac1cc871b0285de5a4ed47fa.jpg
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается.Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он прорывных решений или встреч по теме конфликта на Украине в ходе предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, Фрэнсис сказал: "Хочется надеяться, что разговор между ключевыми игроками ведется. Такова природа дипломатии – когда разговор прекращается, стороны начинают нервничать. Так что мы надеемся, что разговор продолжается"."Потому что он поддерживает перспективу создания возможностей для снижения температуры, так сказать, и для возвращения к полноценным переговорам с целью прекращения этих боевых действий. И мы надеемся, что они смогут прекратиться как можно скорее", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819274800_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_0a1573b0f8a1bc2a0e74a73103ca46f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Специальная военная операция на Украине
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине

Глава ГА ООН Фрэнсис выразил надежду на продолжение диалога по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСессия Генассамблеи ООН
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сессия Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он прорывных решений или встреч по теме конфликта на Украине в ходе предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, Фрэнсис сказал: "Хочется надеяться, что разговор между ключевыми игроками ведется. Такова природа дипломатии – когда разговор прекращается, стороны начинают нервничать. Так что мы надеемся, что разговор продолжается".
"Потому что он поддерживает перспективу создания возможностей для снижения температуры, так сказать, и для возвращения к полноценным переговорам с целью прекращения этих боевых действий. И мы надеемся, что они смогут прекратиться как можно скорее", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала