https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html

Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине

Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине - РИА Новости, 13.09.2023

Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине

Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:34

2023-09-13T15:34

2023-09-13T15:35

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ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис в интервью РИА Новости выразил надежду, что разговор ключевых игроков по проблеме конфликта на Украине продолжается.Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он прорывных решений или встреч по теме конфликта на Украине в ходе предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, Фрэнсис сказал: "Хочется надеяться, что разговор между ключевыми игроками ведется. Такова природа дипломатии – когда разговор прекращается, стороны начинают нервничать. Так что мы надеемся, что разговор продолжается"."Потому что он поддерживает перспективу создания возможностей для снижения температуры, так сказать, и для возвращения к полноценным переговорам с целью прекращения этих боевых действий. И мы надеемся, что они смогут прекратиться как можно скорее", - добавил он.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон