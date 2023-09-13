https://ria.ru/20230913/kondratev-1896051652.html

Никита Кондратьев: интерес к России у иностранных туристов не снизился

Никита Кондратьев: интерес к России у иностранных туристов не снизился - РИА Новости, 13.09.2023

Никита Кондратьев: интерес к России у иностранных туристов не снизился

Россия продолжает привлекать туристов из-за границы и ведет активную работу над созданием своего бренда и имиджа за рубежом. О том, когда в полную силу... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:30

2023-09-13T11:30

2023-09-13T11:47

интервью

интервью - авторы

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

евросоюз

михаил мишустин

иран

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Россия продолжает привлекать туристов из-за границы и ведет активную работу над созданием своего бренда и имиджа за рубежом. О том, когда в полную силу заработает туристический "безвиз" с Китаем и Ираном, о популярности электронных виз у туристов из Евросоюза, а также о том, за что Россию любят зарубежные путешественники, и сколько они готовы потратить за поездку, в интервью РИА Новости на полях ВЭФ рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Беседовали Марина Первухина и Диляра Солнцева.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– Долгожданный групповой безвизовый туристический обмен с Китаем заработал с 1 августа, но пока прошли лишь тестовые группы. Если не считать приграничные поездки россиян в КНР, когда "безвиз" заработает в полную силу?– В настоящий момент групповой безвизовый режим работает больше с точки зрения выезда российских граждан в Китай. Прежде всего идет работа по приграничным территориям – это регион Дальнего Востока. Сейчас статистика такая, что в день выезжает от 1 до 1,5 тысяч российских граждан в Китай. С точки зрения въезда китайских граждан на территорию РФ идет донастройка механизма на национальном уровне с китайской стороны и, надеемся, что уже к концу сентября он заработает. И наши граждане смогут поехать в Китай не только с Дальнего Востока, но и из центральной России. А также китайские группы смогут приезжать на территорию Российской Федерации.Ключевые туристические маршруты – Москва, Санкт-Петербург, Казань. Но мы нацелены развивать не только их, но и показывать гражданам КНР другие точки притяжения в России – Байкал, Калининград и крупные сибирские города.– Можно сказать, что проблема с безвизовым групповым обменом с Китаем носит технический характер?– Проблема техническая, идет адаптация и настройка механизмов. На самом деле мы со своей стороны тоже донастраиваем. Хоть у нас он и работает, но мы хотим адаптировать его для нашего бизнеса, сделать более удобным. Прежде всего с Минцифры мы обсуждаем историю с цифровизацией согласования групповых безвизовых списков на территории РФ, чтобы вся передача списков от первоначальной точки – турбизнеса до пограничной службы РФ проходила в цифровом режиме. Сейчас это происходит, к сожалению, в бумажном, когда представитель турбизнеса везет эти списки на границу.Надеемся, что в начале 2024 года, в первом-втором квартале, у нас будет уже цифровая система, которая полноценно заработает, и турбизнес сможет спокойно заводить списки в цифровой сервис. А он – передавать в органы координации – региональные комитеты по туризму, которые будут заверять их и после этого они будут передаваться на границу. Этим мы упростим работу по групповому безвизовому механизму.– Сколько китайских туристов вы ждете в России в этом году и в следующем?– Если говорить о доковидных цифрах, то это было около четырех миллионов граждан в обе стороны. Конечно, их мы хотим достичь. Возможно, в конце 2024 года мы выйдем на допандемийные показатели. Но в этом году ожидаем, что взаимный турпоток вряд ли превысит один миллион, с учетом того, что туристический сезон в России уже заканчивается. Надеемся, что это будет хотя бы 600-700 тысяч – по 300-350 тысяч в каждую сторону.Этому способствует и механизм электронной визы, который был запущен 1 августа для 55 стран, в том числе для Китая. Китайские туристы активно пользуются ими для въезда на территорию Российской Федерации. И, по факту, за месяц работы по электронным визам въехало 15 тысяч человек из Китая. А всего воспользовалось 30 тысяч. То есть 15 тысяч – это 50% от всех стран, которые имеют доступ к электронной визе. Причем, в этот список мы включили не только наши дружественные страны, но и страны Евросоюза. То есть мы, с точки зрения туризма, не ориентируемся ни на какую политику. Видим большие перспективы и ждем обычных граждан Евросоюза, которые не привязаны к политическим событиям.– Люди из каких стран больше всего хотят приехать в Россию по электронным визам? И приезжают ли туристы из Евросоюза в РФ?– Вы не поверите, но они приезжают. И в топ-5 по въезду по электронной визе, по статистике за август, входят и страны из ЕС.– А если брать весь мир?– Если брать весь мир, то первый – Китай.– Сколько времени занимает оформление электронной визы в Россию?– С момента подачи заявки – максимум шесть дней.– И можно даже не приходить в консульство?– Да, можно из дома, на диване подать через сайт МИД России. Стоит она 52 доллара. Но сейчас есть задача по итогам стратегической сессии по туризму, которая прошла под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, проработать вопрос снижения стоимости электронной визы. Мы ее будем с МИДом вместе отрабатывать.– Нет ли проблем с оплатой электронной визы у иностранных туристов?– Нет, с оплатой проблем нет. В национальной валюте все оплачивают. Из любой страны, которая входит в эти 55 стран, можно спокойно оплатить по карте.– Планируете расширять список стран?– На данный момент, нет, потому что список изначально был одобрен на 52 страны. А после запуска механизма мы его уже расширили и добавили еще три страны – Вьетнам, Мьянму и Индонезию.– А что с безвизовым режимом с Ираном, когда поедут первые группы?– С Ираном у нас тоже с 1 августа запущен безвизовый групповой туристический обмен. Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует "Кавказ.РФ". Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана.– А когда российские безвизовые группы поедут в Иран?– Надеемся, что тоже в этих же датах – до конца сентября.– По Ирану сколько вы ожидаете туристов до конца этого года?– Прогнозировать пока трудно, сколько их будет конкретно с запуском безвизового механизма, но, мы надеемся, что показатели превысят 60-70 тысяч туристов в обе стороны до конца года.– Когда на китайский Хайнань будут запущены прямые рейсы, чтобы туда также можно было летать без виз?– Как только механизм с безвизовым групповым обменом будет отлажен, увеличится спрос на поездки, будут дополняться рейсы. Мы эту работу будем вести совместно с Минтрансом, у нас контакт налажен. Поэтому, в случае выявления потребности, будут прорабатываться новые рейсы.– Расскажите про безвизовый групповой обмен с Индией. Вы уже отправили туда предложения, их все еще рассматривают?– Механизм безвизовых соглашений базируется на определенном межправсоглашении между двумя странами. Такое межправсоглашение есть между Россией и Китаем, Россией и Ираном. Мы подготовили такой же проект соглашения с Индией, отправили его на индийскую сторону. Сейчас он проходит процедуру согласования.Понятно, что любое межправсоглашение затрагивает компетенцию не только министерства туризма, но и министерства иностранных дел, министерства экономики. Там есть и вопросы смежные, которые касаются и пограничных служб. и так далее. Конечно, это процесс небыстрый. Мы, со своей стороны, стараемся ускорить рассмотрение. Но сейчас ждем определенных правок, предложений от индийской стороны. После этого, надеемся, что в 2024 году мы подпишем межправсоглашение, и потихоньку начнем отладку и корректировку безвизового механизма.– Сколько это потенциальных туристов?– Сейчас трудно сказать. Надеемся, что будет тоже миллион въездных туристов из Индии к концу 2024 года - началу 2025 году.– А зачем иностранцы едут в Россию, какая основная цель? Это медицинский туризм, природа, города?– Прежде всего, едут обычные туристы, как мы с вами. Едут за рубеж, узнать что-то новое, узнать культуру. Многим иностранцам, я думаю, интересно посмотреть Россию. Есть очень много разных вариантов, куда можно поехать. Тот же самый Северный Кавказ предоставляет нам определенные возможности, с точки зрения привлечения иностранцев - горный туризм, санаторный отдых. Что касается Байкала, Дальнего Востока – это, конечно, приключенческий туризм, это развитие троп, отдельных маршрутов и так далее.– Сколько иностранный турист тратит за путешествие в России?– Это все зависит от страны. Я считаю, неправильно будет называть среднюю температуру по больнице. Лучше будет смотреть чеки отдельных стран, потому что из разных стран едут разные туристы. Так, например, из стран Персидского залива едут премиум-туристы. Они с большим запросом, приезжают в Москву, Санкт-Петербург. Многие на лето, чтобы отдохнуть, другие – переждать жару. Приезжают семьями, бронируют дорогие гостиницы. И это – отдельный вид туризма. Есть групповой туризм, про который мы говорили, с китайцами. Это обычные граждане, которые не нацелены на премиум, которые приезжают в средние – трех-четырехзвездочные гостиницы в России, посещают различные музеи, точки притяжения. Они тоже оставляют определенную сумму и вносят свой вклад в экономику России. И у европейцев, в среднем, очень хороший чек. Он превышает две-три тысячи евро.– Можно ли сказать, что интерес к России из-за рубежа не снизился?– Он не снизился. Он подогревается, прежде всего, и нашими внутренними шагами по развитию инфраструктуры, по развитию гостиничных комплексов, создаются новые условия, более комфортные, с точки зрения привлечения иностранных туристов. Со своей стороны мы пытаемся сделать все, чтобы наладить вот этот маркетинг за рубеж, чтобы правильно позиционировать Россию, чтобы, опять же, "подстроить" отдых в России под запрос любого вида туриста из иностранных государств.– А какой слоган России для зарубежных туристов? Три слова, например, Россия – это лес, медведь, Красная площадь, или уже изменились стереотипы?– Есть, наверное, какой-то определенный лозунг у иностранных туристов относительно России. Но, наверное, мы можем сами позиционировать свой лозунг, особенно на зарубежных рынках: "Россия – страна возможностей". И он прекрасно подходит под туристический сектор. Он описывает то, что в России есть безграничные возможности и безграничное предложение с точки зрения видов туризма.– Есть какой-то логотип, бренд для продвижения России?– Сейчас как раз мы активно работаем над созданием единого образа, единого имиджа России. И 2024 год станет ключевым годом по формированию общей системной маркетинговой компании России за рубежом.– Вы будете ездить по странам, смотреть реакцию, продвигать эту идею?– Мы будем работать через механизмы, которые у нас есть, в том числе через представительства Минэкономразвития за рубежом. У нас есть свой загранаппарат. Будем использовать различные частные структуры, в том числе, для продвижения нашего маркетингового образа, маркетинговой стратегии за рубежом.– На ваш взгляд, туристическая отрасль России уже пришла в себя после ковида?– Да, в целом у нас восстанавливается внутренний туризм. Мы чувствуем, что бизнес потихонечку после ковида, все-таки, оживает. И, в целом, видим больше туристов, которые путешествуют по нашей стране.– Какие новые зарубежные направления могут появиться для россиян в этом году или в следующем?– Среди приоритетных рынков мы рассматриваем, прежде всего, страны Персидского залива, которые нацелены, как и на въездной, так и на выездной туризм. Сейчас прорабатывается ряд безвизовых соглашений со странами Ближнего Востока, с некоторыми странами Юго-Восточной Азии. И, я уверен, что механизм безвизового режима дополнительно подстегнет рост въездного турпотока на территорию России.Сейчас проект соглашения о полной отмене виз с Саудовской Аравией, Оманом, Катаром, Бахрейном и Малайзией находится у партнеров, рассматривается, так как это история двусторонняя: если мы вводим безвизовый режим, то и для нас страны должны ввести тоже самое. Должно соблюдаться правило паритета.

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https://ria.ru/20230903/izrail-1893489291.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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