https://ria.ru/20230913/kompleksy-1895999215.html

В Хабаровском крае построят два комплекса по обращению с ТКО

В Хабаровском крае построят два комплекса по обращению с ТКО - РИА Новости, 13.09.2023

В Хабаровском крае построят два комплекса по обращению с ТКО

Два комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 360 тысяч тонн в год построят в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:29

2023-09-13T06:29

2023-09-13T09:50

хабаровский край

экономика

хабаровский край

россия

хабаровск

михаил дегтярев

денис буцаев

российский экологический оператор

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Два комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 360 тысяч тонн в год построят в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона и генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") Денис Буцаев на площадке Восточного экономического форума обсудили перспективы строительства на основе концессии двух комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью 360 тысяч тонн на территории региона. В начале рабочей встречи глава региона отметил, что год назад была подписана дорожная карта по созданию объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в крае. "Сегодня ведутся переговоры на заключение концессии на объекты обращения с ТКО и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. На реализацию проектов инвестор заинтересован привлечь средства ППК "РЭО", что позволит сдержать рост тарифа. И мы в этом заинтересованы. Более того, это очередной шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с отходами в крае", - цитирует Дегтярева правительство региона. Губернатор указал, что, сотрудничая с РЭО, регион значительно улучшил свои позиции по реализации нацпроекта "Экология". "Создание этих объектов позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей федерального проекта", - отметил Буцаев на встрече. По данным компании, объем инвестиций в проекты составил около 5 миллиардов рублей. РЭО готов предоставить до 95% от суммы, подтвержденной заключениями государственной экспертизы. В ближайшее время субъект РФ планирует опубликовать частную концессионную инициативу. Создание объектов запланировано до конца 2025 года. ППК "РЭО" создана по указу президента в январе 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 - сортировка 100% объема таких отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, хабаровский край, россия, хабаровск, михаил дегтярев, денис буцаев, российский экологический оператор, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023