https://ria.ru/20230913/komissiya-1896160860.html

Россия и КНДР попытаются сформировать межправкомиссию, заявили в Кремле

Россия и КНДР попытаются сформировать межправкомиссию, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023

Россия и КНДР попытаются сформировать межправкомиссию, заявили в Кремле

Россия и КНДР будут пытаться договориться о проведении межправительственной комиссии, что позволит более системно обсудить затронутые в ходе переговоров лидеров РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:57

2023-09-13T16:57

2023-09-13T17:27

россия

кндр (северная корея)

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР будут пытаться договориться о проведении межправительственной комиссии, что позволит более системно обсудить затронутые в ходе переговоров лидеров двух стран темы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В самое ближайшее время будем пытаться выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было по понятным причинам. Проведение межправкомиссии позволит более системно, более развернуто все обсудить", - сказал Песков журналистам по итогам состоявшихся переговоров.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Общее время встречи лидеров государств составило около 6 часов. Непосредственно переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время поговорить во время осмотра космодрома.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896160735.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), в мире