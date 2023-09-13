Ким Чен Ын отметил славу первых покорителей космоса из СССР
Ким Чен Ын написал в книге гостей "Восточного", что слава России бессмертна
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения с президентом РФ Владимиром Путиным Восточного написал в книге почетных гостей космодрома, что "слава России будет бессмертной".
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер в ходе посещения космодрома Восточный оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома.
"Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной", - написал Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.