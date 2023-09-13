https://ria.ru/20230913/kniga-1896020289.html

Ким Чен Ын отметил славу первых покорителей космоса из СССР

Ким Чен Ын отметил славу первых покорителей космоса из СССР - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын отметил славу первых покорителей космоса из СССР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения с президентом РФ Владимиром Путиным Восточного написал в книге почетных гостей космодрома, что "слава России... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:20

2023-09-13T09:20

2023-09-13T09:20

россия

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

кндр (северная корея)

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения с президентом РФ Владимиром Путиным Восточного написал в книге почетных гостей космодрома, что "слава России будет бессмертной". Ранее сообщалось, что северокорейский лидер в ходе посещения космодрома Восточный оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома. "Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной", - написал Ким Чен Ын. Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

https://ria.ru/20230913/rossiya-1896017868.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире