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В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
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16:53 13.09.2023 (обновлено: 17:30 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kndr-1896160158.html
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:53
2023-09-13T17:30
космос - риа наука
россия
кндр (северная корея)
дмитрий песков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта северокорейского", - сказал Песков.
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россия
кндр (северная корея)
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космос - риа наука, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР

Песков: при желании Северной Кореи можно отправить в космос их представителя

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта северокорейского", - сказал Песков.
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Космос - РИА НаукаРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий Песков
 
 
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