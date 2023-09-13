https://ria.ru/20230913/kndr-1896160158.html
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:53
2023-09-13T16:53
2023-09-13T17:30
космос - риа наука
россия
кндр (северная корея)
дмитрий песков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта северокорейского", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html
россия
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков
В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР
Песков: при желании Северной Кореи можно отправить в космос их представителя