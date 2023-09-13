https://ria.ru/20230913/kndr-1896160158.html

В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР

В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

В Кремле не исключили отправку в космос представителя КНДР

Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:53

2023-09-13T16:53

2023-09-13T17:30

космос - риа наука

россия

кндр (северная корея)

дмитрий песков

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров обсудили возможность отправки в космос северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта северокорейского", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков