https://ria.ru/20230913/kndr-1896096611.html

Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада

Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада - РИА Новости, 13.09.2023

Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада

Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:53

2023-09-13T13:53

2023-09-13T14:11

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы с КНДР будем развивать, как и подтвердили наши лидеры, взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

https://ria.ru/20230913/kndr-1896070184.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, сергей лавров