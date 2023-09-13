https://ria.ru/20230913/kndr-1896096611.html
Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада - РИА Новости, 13.09.2023
Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:53
2023-09-13T13:53
2023-09-13T14:11
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы с КНДР будем развивать, как и подтвердили наши лидеры, взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, сергей лавров
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров: сотрудничество России и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
Лавров: взаимовыгодное сотрудничество России и КНДР не будет подвержено Западу
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы с КНДР будем развивать, как и подтвердили наши лидеры, взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин