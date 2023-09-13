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В Кремле заявили об интересе Пхеньяна к развитию двусторонних связей

В Кремле заявили об интересе Пхеньяна к развитию двусторонних связей - РИА Новости, 13.09.2023

В Кремле заявили об интересе Пхеньяна к развитию двусторонних связей

КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:20

2023-09-13T13:20

2023-09-13T14:12

пхеньян

россия

ким чен ын

экономика

кндр (северная корея)

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Корейская сторона проявляет огромный интерес к развитию двусторонних связей", - сказал он."В целом переговоры были очень важные, очень содержательные", - сказал Песков, отметив, что уже сам визит лидера КНДР в РФ - важное событие. "Они интересуются возможностью сотрудничества в области авиации, транспорта, воссоздания инфраструктуры", - отметил он.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

пхеньян

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пхеньян, россия, ким чен ын, экономика, кндр (северная корея), дмитрий песков