https://ria.ru/20230913/kndr-1896067554.html

Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР

Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:02

2023-09-13T12:02

2023-09-13T12:15

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

владимир путин

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества."В заключение выражу уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии, превращении традиционных дружественных российско-корейских отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества", - сказал он в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896065785.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, в мире