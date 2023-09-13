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Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР
Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:02
2023-09-13T12:02
2023-09-13T12:15
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества."В заключение выражу уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии, превращении традиционных дружественных российско-корейских отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества", - сказал он в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР
Ким Чен Ын заявил об уверенности превращения связей России и КНДР в нерушимые