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Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
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10:00 13.09.2023 (обновлено: 10:07 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kndr-1896031351.html
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией
Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:00
2023-09-13T10:07
россия
оон
кндр (северная корея)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия" на вопрос, как поддержка Россией санкций против КНДР увязывается с построением отношений с Пхеньяном.
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россия
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россия, оон, кндр (северная корея), в мире, дмитрий песков
Россия, ООН, КНДР (Северная Корея), В мире, Дмитрий Песков
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией

Песков: санкции ООН в отношении КНДР не будут препятствием для отношений с РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия" на вопрос, как поддержка Россией санкций против КНДР увязывается с построением отношений с Пхеньяном.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
00:30
 
РоссияООНКНДР (Северная Корея)В миреДмитрий Песков
 
 
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