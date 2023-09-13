https://ria.ru/20230913/kndr-1896031351.html

Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией

Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией - РИА Новости, 13.09.2023

Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией

Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:00

2023-09-13T10:00

2023-09-13T10:07

россия

оон

кндр (северная корея)

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия" на вопрос, как поддержка Россией санкций против КНДР увязывается с построением отношений с Пхеньяном.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оон, кндр (северная корея), в мире, дмитрий песков