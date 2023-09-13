https://ria.ru/20230913/kndr-1896031351.html
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией
Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:00
2023-09-13T10:00
2023-09-13T10:07
россия
оон
кндр (северная корея)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия" на вопрос, как поддержка Россией санкций против КНДР увязывается с построением отношений с Пхеньяном.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, кндр (северная корея), в мире, дмитрий песков
Россия, ООН, КНДР (Северная Корея), В мире, Дмитрий Песков
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией
Песков: санкции ООН в отношении КНДР не будут препятствием для отношений с РФ