https://ria.ru/20230913/kndr-1896030571.html

Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне

Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне - РИА Новости, 13.09.2023

Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне

Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:54

2023-09-13T09:54

2023-09-13T10:01

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896030257.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, в мире