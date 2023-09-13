https://ria.ru/20230913/kndr-1896030571.html
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне - РИА Новости, 13.09.2023
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне
Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:54
2023-09-13T09:54
2023-09-13T10:01
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне
Песков: Россия будет продолжать строить отношения с КНДР на выгодной основе
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
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