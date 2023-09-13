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Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне - РИА Новости, 13.09.2023
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09:54 13.09.2023 (обновлено: 10:01 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kndr-1896030571.html
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне - РИА Новости, 13.09.2023
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне
Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:54
2023-09-13T10:01
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
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россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Песков: Россия будет строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне

Песков: Россия будет продолжать строить отношения с КНДР на выгодной основе

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
09:51
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир ПутинВ мире
 
 
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