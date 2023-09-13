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Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма - РИА Новости, 13.09.2023
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09:00 13.09.2023 (обновлено: 09:23 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kndr-1896016540.html
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:00
2023-09-13T09:23
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать двусторонние отношения."Мы хотим и дальше развивать отношения (с Россией - ред.). Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и решения правительства России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма

Ким Чен Ын надеется, что РФ и КНДР всегда будет вместе бороться с империализмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать двусторонние отношения.
«
"Мы хотим и дальше развивать отношения (с Россией - ред.). Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и решения правительства России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
00:30
 
РоссияКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Владимир Путин
 
 
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