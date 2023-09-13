https://ria.ru/20230913/kndr-1896016540.html

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:23

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и хочет и дальше развивать двусторонние отношения."Мы хотим и дальше развивать отношения (с Россией - ред.). Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и решения правительства России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), владимир путин