https://ria.ru/20230913/kndr-1896014705.html
Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР
Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:48
2023-09-13T08:48
2023-09-13T08:59
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом."Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР
Ким Чен Ын: отношения с Россией выступают приоритетными для КНДР
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом.
"Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный.
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.
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