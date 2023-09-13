https://ria.ru/20230913/kndr-1896014705.html

Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР

Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:48

2023-09-13T08:48

2023-09-13T08:59

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом."Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.

https://ria.ru/20230913/avto-1896013274.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)