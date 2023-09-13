https://ria.ru/20230913/kndr-1896014394.html
Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин
Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном напомнил, что именно наша страна была первым государством, признавшим КНДР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:44
2023-09-13T08:44
2023-09-13T08:56
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном напомнил, что именно наша страна была первым государством, признавшим КНДР.Президент РФ отметил, что встреча проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания."75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику", - сказал Путин.Он вспомнил об еще одной исторической дате."Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость", - отметил президент России.
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896014494.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин
Путин: встреча с Ким Чен Ыном проходит во время юбилея установления дипотношений
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном напомнил, что именно наша страна была первым государством, признавшим КНДР.
Президент РФ отметил, что встреча проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания.
"75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику", - сказал Путин.
Он вспомнил об еще одной исторической дате.
"Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость", - отметил президент России.
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию