https://ria.ru/20230913/kndr-1896014394.html

Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин

Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023

Россия первая в мире признала КНДР, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном напомнил, что именно наша страна была первым государством, признавшим КНДР. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:44

2023-09-13T08:44

2023-09-13T08:56

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном напомнил, что именно наша страна была первым государством, признавшим КНДР.Президент РФ отметил, что встреча проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания."75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику", - сказал Путин.Он вспомнил об еще одной исторической дате."Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость", - отметил президент России.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896014494.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)