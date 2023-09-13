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В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка - РИА Новости, 13.09.2023
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10:38 13.09.2023 (обновлено: 11:20 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kitay-1896040458.html
В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка
В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка - РИА Новости, 13.09.2023
В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду критику советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка интеллектуального РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:38
2023-09-13T11:20
китай
украина
в мире
пекин
индия
мао нин
михаил подоляк
владимир зеленский
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду критику советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка интеллектуального потенциала Китая, заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать.Ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны, по его словам, "не анализируют последствия собственных шагов"."Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895953429.html
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китай, украина, в мире, пекин, индия, мао нин, михаил подоляк, владимир зеленский
Китай, Украина, В мире, Пекин, Индия, Мао Нин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка

МИД Китая потребовал от Киева разъяснений после оскорблений со стороны Подоляка

© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду критику советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка интеллектуального потенциала Китая, заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать.
Ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны, по его словам, "не анализируют последствия собственных шагов".
"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", - сказала Мао Нин.
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КитайУкраинаВ миреПекинИндияМао НинМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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