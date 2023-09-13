Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Путин: во Владивостоке Ким Чен Ыну продемонстрируют возможности ТОФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он посетит Дальневосточный федеральный университет и посмотрит некоторые объекты Российской академии наук, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
В среду Путин и северокорейский лидер провели переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области.
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"Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", - сказал Путин.
"Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", - добавил Путин.
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.