https://ria.ru/20230913/kim-1896091306.html

Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:25

2023-09-13T13:25

2023-09-13T14:19

владивосток

ким чен ын

владимир путин

комсомольск-на-амуре

политика

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он посетит Дальневосточный федеральный университет и посмотрит некоторые объекты Российской академии наук, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".В среду Путин и северокорейский лидер провели переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области."Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", - сказал Путин."Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", - добавил Путин.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896060771.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, ким чен ын, владимир путин, комсомольск-на-амуре, политика