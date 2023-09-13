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Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 13.09.2023
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13:25 13.09.2023 (обновлено: 14:19 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kim-1896091306.html
Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:25
2023-09-13T14:19
владивосток
ким чен ын
владимир путин
комсомольск-на-амуре
политика
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он посетит Дальневосточный федеральный университет и посмотрит некоторые объекты Российской академии наук, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".В среду Путин и северокорейский лидер провели переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области."Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", - сказал Путин."Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", - добавил Путин.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896060771.html
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владивосток, ким чен ын, владимир путин, комсомольск-на-амуре, политика
Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Комсомольск-на-Амуре, Политика
Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Путин: во Владивостоке Ким Чен Ыну продемонстрируют возможности ТОФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию приедет во Владивосток, где по линии Минобороны ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, также он посетит Дальневосточный федеральный университет и посмотрит некоторые объекты Российской академии наук, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
В среду Путин и северокорейский лидер провели переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ
Вчера, 11:40
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"Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", - сказал Путин.
"Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", - добавил Путин.
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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Вчера, 00:30
 
ВладивостокКим Чен ЫнВладимир ПутинКомсомольск-на-АмуреПолитика
 
 
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