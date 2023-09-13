https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html

Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына, пишут СМИ

Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына, пишут СМИ

Президент РФ Владимир Путин лично направил чиновников встречать лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан и передал через них северокорейскому лидеру привет,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:13

2023-09-13T02:13

2023-09-13T02:13

политика

россия

хасан

приморский край

ким чен ын

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично направил чиновников встречать лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан и передал через них северокорейскому лидеру привет, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын прибыл в приграничный Хасан 12 сентября в 6.00 по местному времени. Там его встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Состоялась церемония приветствия с почетным караулом войск РФ и военным оркестром. Станцию украсили флагами РФ и КНДР. Прозвучали гимны обеих стран. Сообщается, что Ким Чен Ын "радостно" обменялся приветствиями с Козловым, Кожемяко и другими чиновниками. Они передали северокорейскому лидеру привет от Путина и приветствовали его как "самого близкого друга российского народа". Лидер КНДР в ответ послал "наилучшие пожелания" президенту, правительству, армии и народу РФ. Он также провел с встречавшими его чиновниками "теплую беседу". "Административные кадры из центра и регионов России сказали, что президент Путин лично направил их на приграничную станцию для встречи товарища Ким Чен Ына, отметив, что правительство и народ России от всей души желают, чтобы нынешний визит товарища Ким Чен Ына прошел в содержательном ключе", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын также заявил, что выбор России в качестве первого места для посещения после пандемии коронавируса демонстрирует стратегическую важность отношений с РФ. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что рад посетить Россию впервые за четыре года после визита в 2019 году, отметив, что то, что он поехал в Россию в качестве своего первого визита за рубеж после мирового кризиса здравоохранения - это ясное проявление позиции партии и правительства КНДР, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений",- говорится в сообщении ЦТАК. По данным ЦТАК, министр природных ресурсов и экологии Козлов также преподнес Ким Чен Ыну подарок, но что это было, не сообщается. После встречи и беседы на станции Хасан Ким Чен Ын отправился дальше к "месту визита".

https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

хасан

приморский край

кндр (северная корея)

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политика, россия, хасан, приморский край, ким чен ын, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), кндр (северная корея)