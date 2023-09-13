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Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
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00:26 13.09.2023 (обновлено: 10:05 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой, передает Рёнхап. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T00:26
2023-09-13T10:05
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
приморский край
дальний восток
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой, передает Рёнхап.&quot;Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является &quot;явным проявлением&quot; того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией&quot;, — говорится в сообщении южнокорейского агентства.Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в Россию на бронепоезде. Политик уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. Ожидается встреча с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.Как следует из фотографий, ранее опубликованных ЦТАК, Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль и другие.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
кндр (северная корея)
приморский край
дальний восток
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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), приморский край, дальний восток
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Приморский край, Дальний Восток
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Рёнхап: Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой, передает Рёнхап.
«

"Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является "явным проявлением" того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией", — говорится в сообщении южнокорейского агентства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в Россию на бронепоезде. Политик уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. Ожидается встреча с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Как следует из фотографий, ранее опубликованных ЦТАК, Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль и другие.
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РоссияКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Приморский крайДальний Восток
 
 
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