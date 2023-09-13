https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html

Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой, передает Рёнхап. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:26

2023-09-13T00:26

2023-09-13T10:05

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

приморский край

дальний восток

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой, передает Рёнхап."Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является "явным проявлением" того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией", — говорится в сообщении южнокорейского агентства.Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в Россию на бронепоезде. Политик уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. Ожидается встреча с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.Как следует из фотографий, ранее опубликованных ЦТАК, Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль и другие.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

приморский край

дальний восток

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), приморский край, дальний восток