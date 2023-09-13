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Дальневосточный художественный музей в Хабаровске построят по концессии - РИА Новости, 13.09.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:10 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/khabarovsk-1896033958.html
Дальневосточный художественный музей в Хабаровске построят по концессии
Дальневосточный художественный музей в Хабаровске построят по концессии - РИА Новости, 13.09.2023
Дальневосточный художественный музей в Хабаровске построят по концессии
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске построят по концессионному соглашению, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:10
2023-09-13T10:10
хабаровский край
хабаровск
дальний восток
михаил дегтярев
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске построят по концессионному соглашению, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который глава региона представил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в понедельник. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. На начальном этапе было собрано 7 тысяч предложений жителей города, проанализировано почти 65 тысяч сообщений в соцсетях, а на финальном этапе – в июле-августе этого года – собрано еще 2 173 письменных предложения от людей. Партнерами выступили ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка". "Новое здание Дальневосточного художественного музея построим в рамках концессионного соглашения. На ВЭФ-2023 подписали соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях. Реализовывать проект мы будем с ГК "Бамтоннельстрой-Мост", которую возглавляет Руслан Байсаров... Будущий музей - это больше, чем хранение и экспозиция фондов. Это современное общественное пространство с актуальной арт-площадкой для развития креативных индустрий", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Соглашение было заключено между правительством региона, группой компаний "Бамтоннельстрой-Мост" в лице ООО "ИФР-ЭКСПО" и Газпромбанк. По словам губернатора, уже окончательно сформирован земельный участок, на градостроительном совете Хабаровского края в апреле утверждена концепция нового музея площадью 22,5 тысячи "квадратов". В августе на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. "Территория музея будет интегрирована в городскую среду с помощью новых пешеходных маршрутов и сквозного прохода, который обеспечит удобный доступ к набережной и городу. Реализация проекта способствует развитию и сохранению человеческого капитала в регионе, повышению его привлекательности для туристов и инвесторов, а также формированию позитивного имиджа Дальнего Востока как центра культурной жизни России", - сказал на церемонии подписания заместитель гендиректора по перспективному развитию АО "Бамтоннельстрой-Мост" Виталий Шишмарев. В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Рубенса, Айвазовского, Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будет находиться архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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хабаровск, дальний восток, михаил дегтярев, вэф-2023
Хабаровский край, Хабаровск, Дальний Восток, Михаил Дегтярев, ВЭФ-2023

Дальневосточный художественный музей в Хабаровске построят по концессии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ВЭФ-2023
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ВЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ВЭФ-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске построят по концессионному соглашению, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который глава региона представил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в понедельник. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. На начальном этапе было собрано 7 тысяч предложений жителей города, проанализировано почти 65 тысяч сообщений в соцсетях, а на финальном этапе – в июле-августе этого года – собрано еще 2 173 письменных предложения от людей. Партнерами выступили ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка".
«
"Новое здание Дальневосточного художественного музея построим в рамках концессионного соглашения. На ВЭФ-2023 подписали соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях. Реализовывать проект мы будем с ГК "Бамтоннельстрой-Мост", которую возглавляет Руслан Байсаров... Будущий музей - это больше, чем хранение и экспозиция фондов. Это современное общественное пространство с актуальной арт-площадкой для развития креативных индустрий", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Соглашение было заключено между правительством региона, группой компаний "Бамтоннельстрой-Мост" в лице ООО "ИФР-ЭКСПО" и Газпромбанк.
По словам губернатора, уже окончательно сформирован земельный участок, на градостроительном совете Хабаровского края в апреле утверждена концепция нового музея площадью 22,5 тысячи "квадратов". В августе на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
«
"Территория музея будет интегрирована в городскую среду с помощью новых пешеходных маршрутов и сквозного прохода, который обеспечит удобный доступ к набережной и городу. Реализация проекта способствует развитию и сохранению человеческого капитала в регионе, повышению его привлекательности для туристов и инвесторов, а также формированию позитивного имиджа Дальнего Востока как центра культурной жизни России", - сказал на церемонии подписания заместитель гендиректора по перспективному развитию АО "Бамтоннельстрой-Мост" Виталий Шишмарев.
В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Рубенса, Айвазовского, Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будет находиться архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Хабаровский крайХабаровскДальний ВостокМихаил ДегтяревВЭФ-2023
 
 
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