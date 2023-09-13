https://ria.ru/20230913/khab-1895997696.html

Эрдоган поручил изучить рынок для газового хаба, заявил источник

Эрдоган поручил изучить рынок для газового хаба, заявил источник - РИА Новости, 13.09.2023

Эрдоган поручил изучить рынок для газового хаба, заявил источник

Турция изучает спрос и предложения на рынке в рамках предложенного Россией проекта газового хаба, нацелена на европейский рынок, есть конкретное поручение... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:07

2023-09-13T06:07

2023-09-13T06:07

турция

россия

северный поток

голубой поток

турецкий поток

в мире

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Турция изучает спрос и предложения на рынке в рамках предложенного Россией проекта газового хаба, нацелена на европейский рынок, есть конкретное поручение президента страны Тайипа Эрдогана рассмотреть проект "Газпрома" и подготовить предложения для последующих обсуждений на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Газпром" передал турецкой газовой компании Botas проект дорожной карты по газовому хабу в Турции, сообщил ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи. "Тщательно изучаются эти предложения, есть соответствующее поручение президента. Поручено тщательно провести исследования участников рынка, изучить спрос и предложения, в частности, с упором на европейский рынок. Поручено подготовить соответствующие предложения для их последующих обсуждений на высшем уровне. Рабочие группы созданы, они рассматривают все аспекты. Будем информировать общественность по мере развития ситуации", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.

https://ria.ru/20230911/erdogan-1895600778.html

https://ria.ru/20230904/khab-1894142100.html

турция

россия

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турция, россия, северный поток, голубой поток, турецкий поток, в мире