https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html

Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей

Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей - РИА Новости, 13.09.2023

Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей

Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:53

2023-09-13T10:53

2023-09-13T10:53

камчатский край

камчатский край

вэф-2023

владимир солодов

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова. "Сфера туризма на Камчатке быстрорастущая, и я рад, что к нам приходят заинтересованные инвесторы со всей страны. Я был на одном из объектов этого инвестора, который он реализовал в Териберке (Мурманская область - ред.), и для себя отметил вдумчивый и деликатный по отношению к природе подход. Данная идеология совпадает с тем типом туризма, который в качестве приоритета мы видим для себя на Камчатке", — сказал Солодов. Реализацией проекта займется компания "Кедр Камчатка". Объем инвестиций составит 350 миллионов рублей, срок реализации — до конца 2026 года. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатский край, вэф-2023, владимир солодов, новости - туризм