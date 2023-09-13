https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей - РИА Новости, 13.09.2023
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:53
2023-09-13T10:53
2023-09-13T10:53
камчатский край
камчатский край
вэф-2023
владимир солодов
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова. "Сфера туризма на Камчатке быстрорастущая, и я рад, что к нам приходят заинтересованные инвесторы со всей страны. Я был на одном из объектов этого инвестора, который он реализовал в Териберке (Мурманская область - ред.), и для себя отметил вдумчивый и деликатный по отношению к природе подход. Данная идеология совпадает с тем типом туризма, который в качестве приоритета мы видим для себя на Камчатке", — сказал Солодов. Реализацией проекта займется компания "Кедр Камчатка". Объем инвестиций составит 350 миллионов рублей, срок реализации — до конца 2026 года. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, вэф-2023, владимир солодов, новости - туризм
Камчатский край, Камчатский край, ВЭФ-2023, Владимир Солодов, Новости - Туризм
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
Солодов: Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова.
«
"Сфера туризма на Камчатке быстрорастущая, и я рад, что к нам приходят заинтересованные инвесторы со всей страны. Я был на одном из объектов этого инвестора, который он реализовал в Териберке (Мурманская область - ред.), и для себя отметил вдумчивый и деликатный по отношению к природе подход. Данная идеология совпадает с тем типом туризма, который в качестве приоритета мы видим для себя на Камчатке", — сказал Солодов.
Реализацией проекта займется компания "Кедр Камчатка". Объем инвестиций составит 350 миллионов рублей, срок реализации — до конца 2026 года.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.