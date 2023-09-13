Рейтинг@Mail.ru
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
 
10:53 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей - РИА Новости, 13.09.2023
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей
Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:53
2023-09-13T10:53
камчатский край
камчатский край
вэф-2023
владимир солодов
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293558_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_8192ff94f44fecd72f3325998cbd6c36.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова. "Сфера туризма на Камчатке быстрорастущая, и я рад, что к нам приходят заинтересованные инвесторы со всей страны. Я был на одном из объектов этого инвестора, который он реализовал в Териберке (Мурманская область - ред.), и для себя отметил вдумчивый и деликатный по отношению к природе подход. Данная идеология совпадает с тем типом туризма, который в качестве приоритета мы видим для себя на Камчатке", — сказал Солодов. Реализацией проекта займется компания "Кедр Камчатка". Объем инвестиций составит 350 миллионов рублей, срок реализации — до конца 2026 года. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293558_83:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_3cd0d60e22dfd64bacadc0d481e2d3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, вэф-2023, владимир солодов, новости - туризм
Камчатский край, Камчатский край, ВЭФ-2023, Владимир Солодов, Новости - Туризм
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей

Солодов: Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки подписало на полях Восточного экономического форума соглашение о строительстве сети эко-отелей "CEDAR GRASS", сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова.
«
"Сфера туризма на Камчатке быстрорастущая, и я рад, что к нам приходят заинтересованные инвесторы со всей страны. Я был на одном из объектов этого инвестора, который он реализовал в Териберке (Мурманская область - ред.), и для себя отметил вдумчивый и деликатный по отношению к природе подход. Данная идеология совпадает с тем типом туризма, который в качестве приоритета мы видим для себя на Камчатке", — сказал Солодов.
Реализацией проекта займется компания "Кедр Камчатка". Объем инвестиций составит 350 миллионов рублей, срок реализации — до конца 2026 года.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
Камчатский крайКамчатский крайВЭФ-2023Владимир СолодовНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала