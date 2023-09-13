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В Риме туристок оштрафовали на 450 евро за купание в известном фонтане

В Риме туристок оштрафовали на 450 евро за купание в известном фонтане - РИА Новости, 13.09.2023

В Риме туристок оштрафовали на 450 евро за купание в известном фонтане

Итальянские полицейские оштрафовали на 450 евро двух австралийских туристок, купавшихся в фонтане Треви, сообщает il Messaggero. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:08

2023-09-13T02:08

2023-09-13T02:08

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Итальянские полицейские оштрафовали на 450 евро двух австралийских туристок, купавшихся в фонтане Треви, сообщает il Messaggero.Эпизод произошел поздним вечером 10 сентября на глазах толпы, собравшейся у известной достопримечательности. Компания австралийцев, праздновавших день рождения, решила завершить вечер заплывом в фонтане в стиле героини Аниты Экберг из фильма "Сладкая жизнь". Помимо двух девушек в воде оказался их друг. Перед появлением полицейских турист успел покинуть чашу фонтана, так что стражи порядка задержали только двух нарушительниц. Пьяные подруги сообщили, что не знали о запрете на купание в знаменитом фонтане. Они оштрафованы на 450 евро каждая.Фонтан Треви неоднократно подвергается различным актам вандализма. В конце июля турист нырнул в его воды с одной из окружающих статуй, а в начале июля женщина залезла внутрь по мрамору, чтобы наполнить бутылку. В мае семеро молодых гостей высыпали в воду древесный уголь, сделав ее черной.В свете повторяющихся варварских действий в отношении Треви советник по вопросам туризма мэрии Рима Алессандро Онорато предложил ограничить доступ к фонтану. По его словам, власти города должны задуматься над механизмами, которые позволят контролировать подход туристов к достопримечательности.

https://ria.ru/20230820/turisty-1891079739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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