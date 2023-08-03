https://ria.ru/20230803/trevi-1888034804.html

В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей

В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей - РИА Новости, 03.08.2023

В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей

В Риме хотят ограничить доступ к одной из самых популярных достопримечательностей — фонтану Треви, инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:01

2023-08-03T18:01

2023-08-03T18:01

туризм

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вандалы

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Риме хотят ограничить доступ к одной из самых популярных достопримечательностей — фонтану Треви, инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по просьбе городского совета, сообщает “Европульс”.Возмущение спровоцировали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув в воду с одной из его статуй под аплодисменты и смех наблюдающих. Хулигана оштрафовали, но в чиновники считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем.Если Министерство культуры сочтет доводы городского совета убедительными, то, возможно, около фонтана установят турникеты и будут взимать плату за проход.В Италии активно обсуждают штрафы за порчу и осквернение памятников, но они пока не введены официально.Недавно двое иностранцев расписались на стене Колизея. Объясняя свой поступок, один из вандалов заявил, что "не подозревал о ценности достопримечательности".

https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html

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новости - туризм, рим, италия, туризм, вандалы