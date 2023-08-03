https://ria.ru/20230803/trevi-1888034804.html
В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей
В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей - РИА Новости, 03.08.2023
В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей
В Риме хотят ограничить доступ к одной из самых популярных достопримечательностей — фонтану Треви, инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:01
2023-08-03T18:01
2023-08-03T18:01
туризм
новости - туризм
рим
италия
туризм
вандалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576701507_0:212:3000:1900_1920x0_80_0_0_b9597b7b8d1f8d537fdb490d84ae2213.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Риме хотят ограничить доступ к одной из самых популярных достопримечательностей — фонтану Треви, инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по просьбе городского совета, сообщает “Европульс”.Возмущение спровоцировали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув в воду с одной из его статуй под аплодисменты и смех наблюдающих. Хулигана оштрафовали, но в чиновники считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем.Если Министерство культуры сочтет доводы городского совета убедительными, то, возможно, около фонтана установят турникеты и будут взимать плату за проход.В Италии активно обсуждают штрафы за порчу и осквернение памятников, но они пока не введены официально.Недавно двое иностранцев расписались на стене Колизея. Объясняя свой поступок, один из вандалов заявил, что "не подозревал о ценности достопримечательности".
https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576701507_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b08b74f87fa7a984145d2e84c46ac4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, рим, италия, туризм, вандалы
Туризм, Новости - Туризм, Рим, Италия, Туризм, Вандалы
В Риме хотят ограничить доступ к одной из главных достопримечательностей
Власти Рима после выходки хулигана хотят ограничить доступ к знаменитому фонтану Треви
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
В Риме хотят ограничить доступ к одной из самых популярных достопримечательностей — фонтану Треви, инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по просьбе городского совета, сообщает
“Европульс”.
Возмущение спровоцировали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув в воду с одной из его статуй под аплодисменты и смех наблюдающих. Хулигана оштрафовали, но в чиновники считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем.
Если Министерство культуры сочтет доводы городского совета убедительными, то, возможно, около фонтана установят турникеты и будут взимать плату за проход.
В Италии активно обсуждают штрафы за порчу и осквернение памятников, но они пока не введены официально.
Недавно двое иностранцев расписались на стене Колизея. Объясняя свой поступок, один из вандалов заявил, что "не подозревал о ценности достопримечательности".
Испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о древности памятника