https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896218307.html

Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее

Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее - РИА Новости, 13.09.2023

Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:11

2023-09-13T22:11

2023-09-13T22:18

в мире

южная корея

государственный департамент сша

министерство обороны сша

f-35

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около 5,06 миллиарда долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как сообщает Пентагон, Южная Корея запрашивала до 25 истребителей, а также двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке. Ведомство указывает, что одобренная сделка не изменит основной баланс военных сил в регионе.

https://ria.ru/20230824/seul-1892029401.html

южная корея

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в мире, южная корея, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35