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Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее - РИА Новости, 13.09.2023
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22:11 13.09.2023 (обновлено: 22:18 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896218307.html
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее - РИА Новости, 13.09.2023
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее
Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:11
2023-09-13T22:18
в мире
южная корея
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-35
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около 5,06 миллиарда долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как сообщает Пентагон, Южная Корея запрашивала до 25 истребителей, а также двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке. Ведомство указывает, что одобренная сделка не изменит основной баланс военных сил в регионе.
https://ria.ru/20230824/seul-1892029401.html
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в мире, южная корея, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Южная Корея, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-35
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее

Госдеп одобрил продажу до 25 F-35 Южной Корее на пять миллиардов долларов

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около 5,06 миллиарда долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как сообщает Пентагон, Южная Корея запрашивала до 25 истребителей, а также двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке. Ведомство указывает, что одобренная сделка не изменит основной баланс военных сил в регионе.
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В миреЮжная КореяГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-35
 
 
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