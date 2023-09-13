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Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее - РИА Новости, 13.09.2023
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее
Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:11
2023-09-13T22:11
2023-09-13T22:18
в мире
южная корея
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около 5,06 миллиарда долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как сообщает Пентагон, Южная Корея запрашивала до 25 истребителей, а также двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке. Ведомство указывает, что одобренная сделка не изменит основной баланс военных сил в регионе.
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РИА Новости
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в мире, южная корея, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Южная Корея, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-35
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее
Госдеп одобрил продажу до 25 F-35 Южной Корее на пять миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около 5,06 миллиарда долларов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как сообщает Пентагон, Южная Корея запрашивала до 25 истребителей, а также двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке. Ведомство указывает, что одобренная сделка не изменит основной баланс военных сил в регионе.
МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону