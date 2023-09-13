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Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35

Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35 - РИА Новости, 13.09.2023

Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35

Истребители, которые хотела бы получить Украина от Запада, должны составлять конкуренцию российским Су-35, заявил в среду представитель воздушных сил страны... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:04

2023-09-13T22:04

2023-09-13T22:04

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

су-35

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Истребители, которые хотела бы получить Украина от Запада, должны составлять конкуренцию российским Су-35, заявил в среду представитель воздушных сил страны Юрий Игнат. "Наш основной конкурент в воздухе - это Су-35. Самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, су-35, f-16