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Источник прокомментировал слова Кивы о планах Киева объявить войну Москве
Источник прокомментировал слова Кивы о планах Киева объявить войну Москве - РИА Новости, 13.09.2023
Источник прокомментировал слова Кивы о планах Киева объявить войну Москве
Вероятное объявление войны Киевом после полутора лет поражений ВСУ — оторванная от реальности нелепость, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:22
2023-09-13T20:22
2023-09-13T22:36
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владимир зеленский
владислав селезнев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вероятное объявление войны Киевом после полутора лет поражений ВСУ — оторванная от реальности нелепость, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы о планах украинского руководства.В среду лишенный мандата парламентарий написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью."Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость", — сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы объявить войну, Украине нужны хоть какие-то объективные шансы выиграть."У Киева таких шансов нет. Ни с помощью Запада, ни тем более с опорой на собственные силы и ресурсы", — пояснил источник.Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230818/kiva-1890825779.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Илья Кива, Владимир Зеленский, Владислав Селезнев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Москва
Источник прокомментировал слова Кивы о планах Киева объявить войну Москве
Источник назвал нелепостью слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России