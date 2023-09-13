https://ria.ru/20230913/indiya-1896190845.html

Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути

Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути - РИА Новости, 13.09.2023

Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути

Индия стремится к партнерству с Россией в развитии Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:50

2023-09-13T18:50

2023-09-13T18:50

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россия

владивосток

алексей чекунков

северный морской путь

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НЬЮ-ЕЛИ, 13 сен – РИА Новости. Индия стремится к партнерству с Россией в развитии Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. В ведомстве отметили, что в среду Соновал провел во Владивостоке встречу с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. "Индия стремится к партнерству в развитии Северного морского пути, признавая потенциал, который он несет для расширения связей и торговли", - цитирует слова министра пресс-служба министерства. В ходе встречи министры "обсудили широкий спектр вопросов морского сообщения между Индией и Россией для расширения морского сотрудничества, включая возможность использования новых транспортных коридоров, таких как Северный морской путь, а также Восточного морского коридора между Владивостоком и Ченнаи". Также было решено, что Индия и Россия договорились о подготовке индийских моряков в полярных и арктических водах в российском Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского, оснащенном тренажерной тренировочной базой во Владивостоке.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html

индия

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в мире, индия, россия, владивосток, алексей чекунков, северный морской путь