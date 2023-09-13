https://ria.ru/20230913/indiya-1896190845.html
Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути
Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути - РИА Новости, 13.09.2023
Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути
Индия стремится к партнерству с Россией в развитии Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:50
2023-09-13T18:50
2023-09-13T18:50
в мире
индия
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владивосток
алексей чекунков
северный морской путь
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НЬЮ-ЕЛИ, 13 сен – РИА Новости. Индия стремится к партнерству с Россией в развитии Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. В ведомстве отметили, что в среду Соновал провел во Владивостоке встречу с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. "Индия стремится к партнерству в развитии Северного морского пути, признавая потенциал, который он несет для расширения связей и торговли", - цитирует слова министра пресс-служба министерства. В ходе встречи министры "обсудили широкий спектр вопросов морского сообщения между Индией и Россией для расширения морского сотрудничества, включая возможность использования новых транспортных коридоров, таких как Северный морской путь, а также Восточного морского коридора между Владивостоком и Ченнаи". Также было решено, что Индия и Россия договорились о подготовке индийских моряков в полярных и арктических водах в российском Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского, оснащенном тренажерной тренировочной базой во Владивостоке.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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в мире, индия, россия, владивосток, алексей чекунков, северный морской путь
В мире, Индия, Россия, Владивосток, Алексей Чекунков, Северный морской путь
Индия заявила о стремлении к партнерству с Россией по Севморпути
Индия заявила о желании партнерства с Россией по Северному морскому пути
НЬЮ-ЕЛИ, 13 сен – РИА Новости. Индия стремится к партнерству с Россией в развитии Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
В ведомстве отметили, что в среду Соновал провел во Владивостоке
встречу с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексеем Чекунковым
.
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"Индия стремится к партнерству в развитии Северного морского пути, признавая потенциал, который он несет для расширения связей и торговли", - цитирует слова министра пресс-служба министерства.
В ходе встречи министры "обсудили широкий спектр вопросов морского сообщения между Индией и Россией для расширения морского сотрудничества, включая возможность использования новых транспортных коридоров, таких как Северный морской путь, а также Восточного морского коридора между Владивостоком и Ченнаи".
Также было решено, что Индия и Россия договорились о подготовке индийских моряков в полярных и арктических водах в российском Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского, оснащенном тренажерной тренировочной базой во Владивостоке.
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