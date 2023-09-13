https://ria.ru/20230913/impichment-1896164434.html

СМИ: Трамп подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена

СМИ: Трамп подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: Трамп подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заранее знал стратегию республиканцев по запуску в палате представителей процедуры импичмента действующего главы государства... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:11

2023-09-13T17:11

2023-09-13T17:12

в мире

джо байден

дональд трамп

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заранее знал стратегию республиканцев по запуску в палате представителей процедуры импичмента действующего главы государства Джо Байдена и в частном порядке подталкивал к ней своих однопартийцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Трампа. "Трамп в частном порядке подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена", - говорится в публикации. Экс-президент на протяжении последних месяцев регулярно общался по этой теме с рядом законодателей, включая представителей группы республиканцев в палате Freedom Caucus, известной своей критикой в адрес правительства и президента. Кроме того, по данным издания, факт обсуждения с Трампом стратегии по импичмену Байдена до запуска самой процедуры подтвердила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Я проинформировала его о стратегии, которую я хочу увидеть в рамках импичмента", - сообщила она изданию. Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде". Опрошенные РИА Новости эксперты указали на то, что членам Республиканской партии в палате представителей США пока не хватает доказательств для импичмента президенту Джо Байдена, однако запуск расследования в рамках процедуры импичмента может стать важным шагом к пониманию причин беспокойства законодателей о предполагаемой роли главы государства в бизнесе его сына Хантера. В августе главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил РИА Новости, что демократы могут подтолкнуть Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат на него для начала процедуры импичмента.

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин