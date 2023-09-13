СМИ: Трамп подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена
NYT: Трамп заранее знал стратегию республиканцев по запуску импичмента Байдену
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заранее знал стратегию республиканцев по запуску в палате представителей процедуры импичмента действующего главы государства Джо Байдена и в частном порядке подталкивал к ней своих однопартийцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Трампа.
"Трамп в частном порядке подталкивал республиканских законодателей к импичменту Байдена", - говорится в публикации. Экс-президент на протяжении последних месяцев регулярно общался по этой теме с рядом законодателей, включая представителей группы республиканцев в палате Freedom Caucus, известной своей критикой в адрес правительства и президента.
Кроме того, по данным издания, факт обсуждения с Трампом стратегии по импичмену Байдена до запуска самой процедуры подтвердила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Я проинформировала его о стратегии, которую я хочу увидеть в рамках импичмента", - сообщила она изданию.
Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
Опрошенные РИА Новости эксперты указали на то, что членам Республиканской партии в палате представителей США пока не хватает доказательств для импичмента президенту Джо Байдена, однако запуск расследования в рамках процедуры импичмента может стать важным шагом к пониманию причин беспокойства законодателей о предполагаемой роли главы государства в бизнесе его сына Хантера.
В августе главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил РИА Новости, что демократы могут подтолкнуть Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат на него для начала процедуры импичмента.