https://ria.ru/20230913/impichment-1895982701.html

Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена

Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена - РИА Новости, 13.09.2023

Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена

Предложения об импичменте президента США Джо Байдена выдвигались еще тогда, когда он был вице-президентом. Об этом в соцсети X написала член палаты... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:45

2023-09-13T00:45

2023-09-13T00:45

в мире

джо байден

марджори тейлор грин

владимир василев

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2cd070441bdee88387397d044b47773.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предложения об импичменте президента США Джо Байдена выдвигались еще тогда, когда он был вице-президентом. Об этом в соцсети X написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин."Я представила статьи об импичменте Байдена за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом, в первый же день его пребывания в должности", — заявила Грин.Она также отметила, что ей пришлось "затаскивать пинками" конгрессмена Гетца для того, чтобы тот поддержал ее статьи."Кто на самом деле оказал давление?" — спросила она.Ранее спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти объявил о начале официального расследования в рамках импичмента Байдена. По словам политика, конгресс обладает данными о коррупции и злоупотреблением положением лидером США. В рамках проводимого республиканцами расследования стало известно, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента Соединенных Штатов получала миллионы долларов зарубежного финансирования.

https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, марджори тейлор грин, владимир василев, сша