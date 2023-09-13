https://ria.ru/20230913/impichment-1895982701.html
Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена
Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена - РИА Новости, 13.09.2023
Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена
Предложения об импичменте президента США Джо Байдена выдвигались еще тогда, когда он был вице-президентом. Об этом в соцсети X написала член палаты... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T00:45
2023-09-13T00:45
2023-09-13T00:45
в мире
джо байден
марджори тейлор грин
владимир василев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предложения об импичменте президента США Джо Байдена выдвигались еще тогда, когда он был вице-президентом. Об этом в соцсети X написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин."Я представила статьи об импичменте Байдена за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом, в первый же день его пребывания в должности", — заявила Грин.Она также отметила, что ей пришлось "затаскивать пинками" конгрессмена Гетца для того, чтобы тот поддержал ее статьи."Кто на самом деле оказал давление?" — спросила она.Ранее спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти объявил о начале официального расследования в рамках импичмента Байдена. По словам политика, конгресс обладает данными о коррупции и злоупотреблением положением лидером США. В рамках проводимого республиканцами расследования стало известно, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента Соединенных Штатов получала миллионы долларов зарубежного финансирования.
https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html
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в мире, джо байден, марджори тейлор грин, владимир василев, сша
В мире, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Владимир Василев, США
Что было на самом деле? В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена
Грин заявила, что хотела объявить импичмент Байдену при его вице-президентстве