https://ria.ru/20230913/igrushki-1895986443.html

"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины

"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины - РИА Новости, 13.09.2023

"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины

Поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T01:40

2023-09-13T01:40

2023-09-13T03:00

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип."Чудо-оружием" называли и ПТРК Javelin, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и боевые машины пехоты Bradley, и истребители F-16, а теперь и боеприпасы с обедненным ураном, но ни одно из них не оказало существенного влияния на баланс сил. <...> Лучше себя показывает не тот, у кого "самые красивые игрушки", а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть", — заявил обозреватель.Он добавил, что Россия затмевает Украину в контексте армии. Кроме того, западная общественность все чаще задается вопросом о мирных переговорах, а лидеры стран Запада не решаются участвовать в конфликте напрямую.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895893718.html

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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, нато, f-16, сша