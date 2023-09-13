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"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины - РИА Новости, 13.09.2023
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01:40 13.09.2023 (обновлено: 03:00 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/igrushki-1895986443.html
"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины
"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины - РИА Новости, 13.09.2023
"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины
Поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:40
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в мире
украина
россия
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сергей лавров
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип."Чудо-оружием" называли и ПТРК Javelin, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и боевые машины пехоты Bradley, и истребители F-16, а теперь и боеприпасы с обедненным ураном, но ни одно из них не оказало существенного влияния на баланс сил. &lt;...&gt; Лучше себя показывает не тот, у кого "самые красивые игрушки", а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть", — заявил обозреватель.Он добавил, что Россия затмевает Украину в контексте армии. Кроме того, западная общественность все чаще задается вопросом о мирных переговорах, а лидеры стран Запада не решаются участвовать в конфликте напрямую.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, нато, f-16, сша
В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО, F-16, США
"Игрушки". На Западе высмеяли "чудо-оружие" Украины

Журналист Бланкеншип: оружие Запада не помогает Украине в конфликте

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип.
«
"Чудо-оружием" называли и ПТРК Javelin, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и боевые машины пехоты Bradley, и истребители F-16, а теперь и боеприпасы с обедненным ураном, но ни одно из них не оказало существенного влияния на баланс сил. <...> Лучше себя показывает не тот, у кого "самые красивые игрушки", а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть", — заявил обозреватель.
Он добавил, что Россия затмевает Украину в контексте армии. Кроме того, западная общественность все чаще задается вопросом о мирных переговорах, а лидеры стран Запада не решаются участвовать в конфликте напрямую.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину
Вчера, 17:13
 
В миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровНАТОF-16США
 
 
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