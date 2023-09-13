https://ria.ru/20230913/guterresh-1896190047.html
Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш
Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш - РИА Новости, 13.09.2023
Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш
Предложения, выдвинутые ООН Москве на счет "продуктовой сделки", не содержат отхода от санкций, они предполагают действия в рамках санкционного режима, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:45
2023-09-13T18:45
2023-09-13T19:05
экономика
зерновая сделка
оон
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Предложения, выдвинутые ООН Москве на счет "продуктовой сделки", не содержат отхода от санкций, они предполагают действия в рамках санкционного режима, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы поделились параметрами с РФ, которые мы рассматриваем необходимыми для создания системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить работу "черноморской инициативы" и содействовать российскому экспорту", - сказал Гутерреш."И я хотел бы сказать, потому что это появлялось в прессе, что эти усилия предпринимаются не для нарушения санкционного режима, а в рамках санкционного режима с тем, чтобы обеспечить, что нет косвенных эффектов или сковывающих эффектов, которые не хотелось вызвать, когда санкции были введены", - указал он.
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
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экономика, зерновая сделка, оон
Экономика, Зерновая сделка, ООН
Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш
Гутерреш: предложения ООН по зерновой сделке не предполагают нарушение санкций
ООН, 13 сен – РИА Новости. Предложения, выдвинутые ООН Москве на счет "продуктовой сделки", не содержат отхода от санкций, они предполагают действия в рамках санкционного режима, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы поделились параметрами с РФ, которые мы рассматриваем необходимыми для создания системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить работу "черноморской инициативы" и содействовать российскому экспорту", - сказал Гутерреш.
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"И я хотел бы сказать, потому что это появлялось в прессе, что эти усилия предпринимаются не для нарушения санкционного режима, а в рамках санкционного режима с тем, чтобы обеспечить, что нет косвенных эффектов или сковывающих эффектов, которые не хотелось вызвать, когда санкции были введены", - указал он.