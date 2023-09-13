https://ria.ru/20230913/guterresh-1896190047.html

Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш

Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш - РИА Новости, 13.09.2023

Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш

Предложения, выдвинутые ООН Москве на счет "продуктовой сделки", не содержат отхода от санкций, они предполагают действия в рамках санкционного режима, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:45

2023-09-13T18:45

2023-09-13T19:05

экономика

зерновая сделка

оон

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Предложения, выдвинутые ООН Москве на счет "продуктовой сделки", не содержат отхода от санкций, они предполагают действия в рамках санкционного режима, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы поделились параметрами с РФ, которые мы рассматриваем необходимыми для создания системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить работу "черноморской инициативы" и содействовать российскому экспорту", - сказал Гутерреш."И я хотел бы сказать, потому что это появлялось в прессе, что эти усилия предпринимаются не для нарушения санкционного режима, а в рамках санкционного режима с тем, чтобы обеспечить, что нет косвенных эффектов или сковывающих эффектов, которые не хотелось вызвать, когда санкции были введены", - указал он.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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2023

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экономика, зерновая сделка, оон