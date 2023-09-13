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Омские волонтеры передадут бойцам СВО медикаменты на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 13.09.2023
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15:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896120831.html
Омские волонтеры передадут бойцам СВО медикаменты на четыре миллиона рублей
Омские волонтеры передадут бойцам СВО медикаменты на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 13.09.2023
Омские волонтеры передадут бойцам СВО медикаменты на четыре миллиона рублей
Волонтерская организации "Масксети Омск" передаст бойцам СВО 2,6 тысячи медикаментов на сумму 4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:02
2023-09-13T15:02
надежные люди
общество
омская область
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Волонтерская организации "Масксети Омск" передаст бойцам СВО 2,6 тысячи медикаментов на сумму 4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В регионе продолжается акция #Мыпомогаемфронту. Акцию поддерживают органы власти, волонтерские организации, работники предприятий и учреждений. Организатором акции является гумцентр Омской области, а целью — помощь бойцам СВО. Среди активных участников - министерство региональной безопасности Омской области. "Министерство региональной безопасности решило снова принять участие в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам в рамках акции "Мы помогаем фронту". При поддержке правительства региона удалось закупить медикаменты на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Считаем, что такая поддержка крайне необходима бойцам. Будем и дальше помогать", - отметил замминистра Станислав Горячкин. Горячкин вручил волонтерской организации "Масксети Омск" 2600 комплектов с медикаментами. В комплекты вошли бинты, марлевые повязки, кожные антисептики, уголь активированный, лейкопластырь, средства от аллергии, обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие средства, мази от ожогов, капли для глаз, спазмолитики, препараты для желудочно-кишечного тракта.
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общество, омская область
Надежные люди, Общество, Омская область
Омские волонтеры передадут бойцам СВО медикаменты на четыре миллиона рублей

Омская организация "Масксети Омск" передаст бойцам СВО медикаменты на 4 миллиона

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОтправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области
Отправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Отправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области. Архивное фото
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Волонтерская организации "Масксети Омск" передаст бойцам СВО 2,6 тысячи медикаментов на сумму 4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
В регионе продолжается акция #Мыпомогаемфронту. Акцию поддерживают органы власти, волонтерские организации, работники предприятий и учреждений. Организатором акции является гумцентр Омской области, а целью — помощь бойцам СВО. Среди активных участников - министерство региональной безопасности Омской области.
"Министерство региональной безопасности решило снова принять участие в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам в рамках акции "Мы помогаем фронту". При поддержке правительства региона удалось закупить медикаменты на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Считаем, что такая поддержка крайне необходима бойцам. Будем и дальше помогать", - отметил замминистра Станислав Горячкин.
Горячкин вручил волонтерской организации "Масксети Омск" 2600 комплектов с медикаментами. В комплекты вошли бинты, марлевые повязки, кожные антисептики, уголь активированный, лейкопластырь, средства от аллергии, обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие средства, мази от ожогов, капли для глаз, спазмолитики, препараты для желудочно-кишечного тракта.
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