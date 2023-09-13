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Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО
Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2023
Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО
Два внедорожника и гуманитарный груз, собранный жителями Оренбургской области, доставили бойцам-участникам спецоперации, сообщил губернатор региона Денис Паслер РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:53
2023-09-13T10:53
2023-09-13T10:53
надежные люди
денис паслер
оренбургская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 13 сен – РИА Новости. Два внедорожника и гуманитарный груз, собранный жителями Оренбургской области, доставили бойцам-участникам спецоперации, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал, что в зону спецоперации жители Оренбуржья отправили 50 тонн груза: квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, системы подавления беспилотных летательных аппаратов, тепловизионные и коллиматорные прицелы, а также автомобили высокой проходимости УАЗ и "Нива". "Гуманитарный груз и автомобили из Оренбуржья уже доставлены в зону специальной военной операции и переданы нашим бойцам. Они всегда с благодарностью принимают помощь земляков. Каждая посылка – напоминание о том, что дома ждут победного возвращения защитников", - написал Паслер. Он поблагодарил бизнесменов, общественников и жителей области за помощь участникам спецоперации.
https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис паслер, оренбургская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Денис Паслер, Оренбургская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО
Паслер: внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО