https://ria.ru/20230913/gruz-1896047294.html

Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО

Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2023

Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО

Два внедорожника и гуманитарный груз, собранный жителями Оренбургской области, доставили бойцам-участникам спецоперации, сообщил губернатор региона Денис Паслер РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:53

2023-09-13T10:53

2023-09-13T10:53

надежные люди

денис паслер

оренбургская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 13 сен – РИА Новости. Два внедорожника и гуманитарный груз, собранный жителями Оренбургской области, доставили бойцам-участникам спецоперации, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал, что в зону спецоперации жители Оренбуржья отправили 50 тонн груза: квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, системы подавления беспилотных летательных аппаратов, тепловизионные и коллиматорные прицелы, а также автомобили высокой проходимости УАЗ и "Нива". "Гуманитарный груз и автомобили из Оренбуржья уже доставлены в зону специальной военной операции и переданы нашим бойцам. Они всегда с благодарностью принимают помощь земляков. Каждая посылка – напоминание о том, что дома ждут победного возвращения защитников", - написал Паслер. Он поблагодарил бизнесменов, общественников и жителей области за помощь участникам спецоперации.

https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)