https://ria.ru/20230913/grekh-1895996134.html
Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом
Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом - РИА Новости, 13.09.2023
Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом
Владимир Зеленский совершил большую ошибку, поверив в обещания Запада. К такому мнению пришел обозреватель Almasry Alyoum Тарик Аббас. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:43
2023-09-13T05:43
2023-09-13T10:36
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сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил большую ошибку, поверив в обещания Запада. К такому мнению пришел обозреватель Almasry Alyoum Тарик Аббас."Украина сражается под западным знаменем смерти, разорения, вынужденных перемещений населения, страха и разрушения. США и ЕС не слишком заботятся о потерях других, их волнуют только собственные интересы", — заявил он.Как отметил журналист, "марионетка-Зеленский" исполняет все желания его покровителей."Делать ставку на Запад — непростительный грех", — резюмировал автор статьи.Ранее Владимир Зеленский в интервью The Economist усомнился в искренности поддержки Киева Западом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230913/vstuplenie-1895995578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом
Almasry Alyoum: Зеленский ошибся, поверив в обещания Запада