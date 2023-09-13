https://ria.ru/20230913/grekh-1895996134.html

Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом

Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом - РИА Новости, 13.09.2023

Назван "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, поверив в обещания Запада. К такому мнению пришел обозреватель Almasry Alyoum Тарик Аббас. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:43

2023-09-13T05:43

2023-09-13T10:36

в мире

украина

сша

владимир зеленский

россия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил большую ошибку, поверив в обещания Запада. К такому мнению пришел обозреватель Almasry Alyoum Тарик Аббас."Украина сражается под западным знаменем смерти, разорения, вынужденных перемещений населения, страха и разрушения. США и ЕС не слишком заботятся о потерях других, их волнуют только собственные интересы", — заявил он.Как отметил журналист, "марионетка-Зеленский" исполняет все желания его покровителей."Делать ставку на Запад — непростительный грех", — резюмировал автор статьи.Ранее Владимир Зеленский в интервью The Economist усомнился в искренности поддержки Киева Западом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230913/vstuplenie-1895995578.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, нато, евросоюз