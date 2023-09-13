https://ria.ru/20230913/gorlovka-1896111632.html

Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ

Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ

Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:39

2023-09-13T14:39

2023-09-13T14:39

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика