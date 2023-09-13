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Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ
Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:39
2023-09-13T14:39
2023-09-13T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ
Приходько: мирная жительница ранена в Горловке в результате украинского обстрела