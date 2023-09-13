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Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/gorlovka-1896111632.html
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ
Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:39
2023-09-13T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. &quot;В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка&quot;, - написал Приходько.Ранее он сообщал, что украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Мирная жительница Горловки получила ренение при обстреле ВСУ

Приходько: мирная жительница ранена в Горловке в результате украинского обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в среду в результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.

Ранее он сообщал, что украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаИван ПриходькоДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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