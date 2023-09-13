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Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
16:47 13.09.2023 (обновлено: 17:47 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/gonkong-1896175102.html
Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни
Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни
Власти Гонконга объявили о запуске кампании "Ночная атмосфера Гонконга", чтобы развивать ночную экономику города, а также вернуть и превысить допандемийный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:47
2023-09-13T17:47
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Власти Гонконга объявили о запуске кампании "Ночная атмосфера Гонконга", чтобы развивать ночную экономику города, а также вернуть и превысить допандемийный турпоток, сообщает местная газета South China Morning Post (SCMP). Кампания, предложенная правительством, заработает в Культурном районе Западного Коулуна в четверг вечером. Ожидается открытие ночных базаров, проведение различных мероприятий в барах, тематических парках и торговых центрах. Это поможет привлечь туристов и развить ночную экономику, считают власти города. По данным Совета по туризму Гонконга, за первые восемь месяцев с начала года город посетили 20,5 миллионов человек, что составляет 84 процента от допандемийных показателей. К концу года прогнозируют 30 миллионов туристов. Кампания продлится до начала 2024 года и попадет на три крупных праздника, во время которых ожидается приток туристов. Это Праздник середины осени в конце сентября, Рождество в конце декабря и Лунный Новый год в начале следующего года. В середине августа газета SCMP со ссылкой на министра финансов специального административного района КНР Пола Чана сообщала, что правительство выделило 32 миллиона долларов на новые туристические проекты.
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Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Китай, Туризм
Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни

СМИ: Гонконг будет развивать ночную жизнь для привлечения туристов

CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 / Симфония огней в Гонконге
Симфония огней в Гонконге - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Власти Гонконга объявили о запуске кампании "Ночная атмосфера Гонконга", чтобы развивать ночную экономику города, а также вернуть и превысить допандемийный турпоток, сообщает местная газета South China Morning Post (SCMP).
Кампания, предложенная правительством, заработает в Культурном районе Западного Коулуна в четверг вечером. Ожидается открытие ночных базаров, проведение различных мероприятий в барах, тематических парках и торговых центрах. Это поможет привлечь туристов и развить ночную экономику, считают власти города.
По данным Совета по туризму Гонконга, за первые восемь месяцев с начала года город посетили 20,5 миллионов человек, что составляет 84 процента от допандемийных показателей. К концу года прогнозируют 30 миллионов туристов.
Кампания продлится до начала 2024 года и попадет на три крупных праздника, во время которых ожидается приток туристов. Это Праздник середины осени в конце сентября, Рождество в конце декабря и Лунный Новый год в начале следующего года.
В середине августа газета SCMP со ссылкой на министра финансов специального административного района КНР Пола Чана сообщала, что правительство выделило 32 миллиона долларов на новые туристические проекты.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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