https://ria.ru/20230913/gonkong-1896175102.html

Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни

Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни - РИА Новости, 13.09.2023

Власти Гонконга объявили о планах сделать город центром ночной жизни

Власти Гонконга объявили о запуске кампании "Ночная атмосфера Гонконга", чтобы развивать ночную экономику города, а также вернуть и превысить допандемийный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:47

2023-09-13T16:47

2023-09-13T17:47

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Власти Гонконга объявили о запуске кампании "Ночная атмосфера Гонконга", чтобы развивать ночную экономику города, а также вернуть и превысить допандемийный турпоток, сообщает местная газета South China Morning Post (SCMP). Кампания, предложенная правительством, заработает в Культурном районе Западного Коулуна в четверг вечером. Ожидается открытие ночных базаров, проведение различных мероприятий в барах, тематических парках и торговых центрах. Это поможет привлечь туристов и развить ночную экономику, считают власти города. По данным Совета по туризму Гонконга, за первые восемь месяцев с начала года город посетили 20,5 миллионов человек, что составляет 84 процента от допандемийных показателей. К концу года прогнозируют 30 миллионов туристов. Кампания продлится до начала 2024 года и попадет на три крупных праздника, во время которых ожидается приток туристов. Это Праздник середины осени в конце сентября, Рождество в конце декабря и Лунный Новый год в начале следующего года. В середине августа газета SCMP со ссылкой на министра финансов специального административного района КНР Пола Чана сообщала, что правительство выделило 32 миллиона долларов на новые туристические проекты.

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